Arriva Pensionati “InForma Usl”, lo sportello di assistenza dedicato alle famiglie e assistenti domiciliari.

Dopo la lunga pausa imposta dal Covid 19, la Federazione Pensionati USL riparte, riavviando tutte le attività inerenti la Federazione, con una presenza settimanale nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Novità di quest’anno, l’apertura dello sportello “Pensionati InForma.”. Lo sportello Pensionati InForma, oltre a fornire orientamento e informazioni che mettono in rete le famiglie, con i servizi sociosanitari territoriali, per l’assistenza a domicilio, offre anche il supporto e le informazioni necessarie, alle persone disponibili a svolgere l’attività di assistenti familiari, garantendo un supporto nell’attivazione del rapporto di lavoro. Ci si può rivolgere a “Pensionati InForma” per avere informazioni nell’ambito del lavoro domestico e di assistenza, nella ricerca di assistenti domiciliari, baby sitter e colf, recandosi di persona presso la sede USL sportello Pensionati InForma, previo appuntamento, oppure chiamando il numero 0459/907031 o tramite posta elettronica all’indirizzo mail pensionati@usl.sm “Pensionati InForma”, a partire dal mese di ottobre sarà aperto il mercoledì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Pensionati InForma è un traguardo importante e parte integrante dei servizi che l’USL vuole dare, finalizzato allo sviluppo di attività di promozione sociale incentrate sul benessere, sulla qualità della vita, sull’inclusione sociale e sulla partecipazione attiva delle persone pensionate.





usl