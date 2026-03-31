Arrivato a San Marino l'oratore ufficiale della cerimonia di insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti

Arrivato a San Marino l'oratore ufficiale della cerimonia di insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha accolto oggi, a Palazzo Begni, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, che domani ricoprirà l’incarico di Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti. Nell’ambito della visita ufficiale che il Segretario Generale rende oggi alle massime Istituzioni della Repubblica, il Segretario di Stato Beccari ha avuto nel pomeriggio un colloquio privato, per richiamare i temi salienti del rapporto che unisce San Marino al Consiglio d’Europa e le prossime iniziative programmate, poi allargato alle rispettive Delegazioni, per un più ampio ed articolato confronto che ha consentito di ripercorrere l’intensa attività che San Marino svolge presso l‘Organizzazione di Strasburgo. La delegazione sammarinese è guidata dal Rappresentante Permanente presso il Consiglio d’Europa, l’Ambasciatore Michela Bovi. Il confronto ha posto al centro la condivisione dell’attuale scenario geopolitico, con specifico riferimento ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente e alle ripercussioni all’interno dei Paesi europei, così come il percorso di maggiore integrazione europea della Repubblica. Nel rapporto bilaterale, sono stati richiamati i più recenti passi in avanti compiuti da San Marino nella difesa dei diritti umani e il ruolo dei meccanismi di monitoraggio del Consiglio d’Europa, in particolare Moneyval, GRECO ed anche GREVIO, GRETA ed ECRI, che hanno sensibilmente contribuito al rafforzamento degli standard di trasparenza, integrità, credibilità, in conformità con le principali Convenzioni adottate dalla Repubblica. Dal Segretario Generale il riconoscimento delle numerose iniziative svolte, in sinergia con organismi del Consiglio d’Europa, particolarmente nell’applicazione dei principi di sicurezza democratica e di promozione del dialogo, di cui San Marino è un virtuoso esempio sulla scena internazionale. Un colloquio vertente in larga misura sui valori comuni, che oggi devono essere riaffermati e rilanciati con vigore, riportando anche il Consiglio d’Europa ad essere il principale baluardo di democrazia e di rispetto dei diritti in ambito europeo. Al termine del colloquio, le delegazioni si sono trasferite a Palazzo Pubblico per l’Udienza Ufficiale concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti in carica, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli, al cui termine è previsto in capo all’Ospite il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

C.s. - Segreteria di Stato Affari Esteri

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