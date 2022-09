Arrivo dell’oratore ufficiale della cerimonia di investitura degli Ecc.Mi Capitani Reggenti

Arrivata oggi a San Marino, alla vigilia della Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, la Segretaria Generale del Consiglio d’Europa, Sua Eccellenza Marija Pejčinović Burić che nella giornata di domani svolgerà il ruolo di Oratore Ufficiale. Accolta a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, alla presenza di una delegazione guidata dal Rappresentante Permanente presso il Consiglio d’Europa, l’Ambasciatore Eros Gasperoni, la Segretaria Generale Burić ha avuto un ampio ed articolato confronto con il Segretario di Stato Beccari, che ha consentito di ripercorrere l’intensa attività che San Marino svolge presso l‘Organizzazione di Strasburgo. In particolare, sono state positivamente richiamate le attività che San Marino svolge all’interno degli organismi del Consiglio d’Europa, con particolare riferimento in seno a Commissioni, Comitati e Gruppi di Esperti nella lotta alla corruzione e al riciclaggio, alla cooperazione economica e finanziaria e alla difesa dei diritti umani, specialmente riferiti a donne e minori. Centralità è stata accordata al preoccupante contesto europeo, minato da profonde violazioni di diritti primari riferiti al conflitto in corso in Ucraina. Parole di apprezzamento da parte della Segretaria Generale per lo sforzo della Repubblica nell’accoglienza alle centinaia di cittadini ucraini, che dall’inizio del conflitto hanno trovato in Repubblica condizioni di ospitalità e di inclusione sostenibili e dignitose. Durante il colloquio bilaterale, la Segretaria Generale ha reso nota la prossima iniziativa di realizzare un Summit volto alla riorganizzazione delle priorità del Consiglio d’Europa all’interno della nuova realtà europea. Passate in rassegna anche le attività svolte in seno all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. A seguire, Palazzo Begni ha altresì ospitato un ricevimento offerto in onore della Segretaria Generale, alla presenza dei rappresentanti diplomatici dei Paesi membri del Consiglio d’Europa. Al termine del pomeriggio è prevista l’Udienza Ufficiale degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Oscar Mina e S.E. Paolo Rondelli in onore dell’Oratore Ufficiale, nel cui ambito avverrà il conferimento dell’Onorificenza del grado di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. In mattinata il Segretario di Stato ha avviato i primi incontri bilaterali delle due giornate cominciando con l’Ambasciatore del Messico, S.E. Carlos Garcia de Alba, accompagnato dal Console Onorario Mara Verbena. Nel corso del colloquio sono state avanzate e condivise proposte di collaborazione tese ad un sensibile rafforzamento delle relazioni; la prossima celebrazione dei 15 anni di relazioni diplomatica farà da cornice ad una serie di iniziative e di eventuali intese in ambito politico ed economico-finanziario. A tal riguardo, confermata da entrambi la volontà di sviluppare ambiti di cooperazione tra Università e a livello commerciale. A seguire, Beccari ha ricevuto S.E. Lendita Haxhitasim, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo con la quale si è concordato sulla volontà di un progressivo rafforzamento della collaborazione bilaterale. Non è mancato l’invito a realizzare visite ufficiali presso le rispettive capitali, sottolineando il fatto che le due Repubbliche di San Marino e del Kosovo sono rispettivamente l’una la Repubblica più antica del mondo e l’altra la più giovane d’Europa. A tal riguardo, è stata paventata la possibilità di organizzare visite di tipo tecnico ed uno scambio di expertises. A margine delle celebrazioni per l’Investitura degli Ecc.mi Capitani Reggenti previste per la mattinata di domani 1° ottobre 2022, il Segretario di Stato Beccari completerà gli incontri bilaterali calendarizzati ricevendo S.E. l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova, Anatolie Urecheanu, proseguendo con la visita da parte dell’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, S.E. Shawn Crowlwy, accompagnato dal Console Generale Ragini Gupta. Per concludere, il Segretario incontrerà l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario dello Stato del Qatar, S.E. Khalid Yousuf Al-Sada.

