Art Drops: laboratori d’arte contemporanea per School of Waters. Mostra corale di oltre 900 studenti delle Scuole Sammarinesi per la Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo

Art Drops - il programma di formazione, visite guidate e laboratori didattici che ha coinvolto più di 900 studenti per School of Waters, la Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo - esporrà i propri risultati in una installazione performativa corale il 9 e l’11 giugno 2021 dalle 17.00 alle 20.00. Pensato come una “immersione” nei temi dell’acqua, dell’ambiente, della fluidità della migrazione, Art Drops esporrà in diverse sedi all’interno del centro storico di San Marino, accanto alle opere della Biennale stessa, andando a formare una grande esperienza, un momento di espressione collettiva. I laboratori - diciassette in totale - sono stati ideati, realizzati e condotti dai docenti delle scuole sammarinesi: Superiori, Medie, Elementari, Infanzia, Nido, Centro di Formazione Professionale, Istituto Musicale, Università, in collaborazione e coordinati dalla Galleria Nazionale di San Marino e dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di San Marino. Il momento espositivo è dedicato agli studenti, agli insegnanti ma soprattutto ai familiari e agli amici, all’intera cittadinanza, ai turisti, e a tutti coloro che sono interessati a scoprire questo articolato progetto di didattica e mediazione culturale e artistica. Per aiutarne la comprensione e per fruire al meglio di tutte le sedi espositive, sono state programmate delle visite guidate nella giornata di mercoledì 9 giugno, che partiranno dalla Galleria Nazione di San Marino, precedute da un’introduzione sul progetto, alle ore 17.00, 18.00 e 19.00; per questioni di contingentamento è consigliata la prenotazione chiamando al numero 0549 888241. Il progetto Art Drops è stato curato da Rita Canarezza, Juan Carlos Ceci, Maddalena Lonfernini, Marinella Giacobbi, Karen Venturini e Valentina Toccaceli. La Biennale è promossa e organizzata da BJCEM – Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Cultura, gli Istituti Culturali e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino sul Titano dal 15 maggio al 31 ottobre 2021 nel centro storico di San Marino e Borgo Maggiore ed è visitabile su prenotazione.

Programma

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO DALLE ORE 17.00

Galleria Nazionale San Marino

Presentazione del progetto e partenza visita guidata Art Drops



Giardini S. Chiara*

Un tuffo nel blu ― La pelle dei muri

Università ex Monastero S. Chiara

Influencing the body ― Economie dell’acqua

Museo di Stato

Le cisterne del Monte Titano

Teatro Titano

Luce al buio... tra ombre e riflessi sull’acqua ― Piccolo concerto per acqua

Cinema Turismo

Cronache di un’arnia ― Pratiche di decostruzione ― Il Monte Titano dentro il Monte Titano dentro...

Prima Torre*

Pescaparole

VENERDI’ 11 GIUGNO DALLE ORE 17.00

Scuole medie di Fonte Dell’Ovo

Strategie Radicali ― Il fiume è un filo ― Spazio... altro ― Sono acqua ― Impronte

Dancing Dura-gloss Factory*

Dalle ore 18.00 Piazzale Nido del Falco In collaborazione con la Giunta di Castello di Città

*In caso di maltempo le attività si terranno a Palazzo Gregotti SUMS

c.s. Segreteria di stato Cultura

