Arte, colore e partecipazione: a Fonte dell’Ovo i ragazzi del centro estivo riqualificano gli spazi della scuola con Davide Pagliardini

Un centro estivo che lascia il segno: possiamo definirlo così quello che si è appena concluso alla Scuola Media di Fonte dell’Ovo.

Dal 20 al 31 luglio 2026, i giovani partecipanti dei Centri Estivi Pubblici della Repubblica di San Marino sono stati i veri protagonisti di un laboratorio pratico e formativo curato dal noto designer e writer sammarinese Davide Pagliardini. Guidati dalla visione dell'artista, i ragazzi hanno lavorato alla realizzazione di "Learn by Doing", un grande murales a terra calpestabile in stile lettering, ideato per riqualificare, decorare e dare nuova energia agli spazi esterni dell'istituto, lasciando un'opera permanente a beneficio di tutti gli studenti.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle nuove proposte formative per il periodo estivo promosse dal Dipartimento Istruzione, pensate per offrire ai giovani esperienze pratiche, ingaggianti e ad alto valore sociale. Fondamentale per la riuscita del progetto è stata la sinergia con il Colorificio Sammarinese, che ha sostenuto l'iniziativa in qualità di Partner Tecnico fornendo i materiali necessari per la realizzazione.

Questa mattina, a conclusione dei lavori, si è tenuta la presentazione ufficiale dell'opera alla presenza del Direttore del Dipartimento Istruzione Dott. Emanuele D’Amelio, dell'Amministratore Delegato del Colorificio Sammarinese Dott.ssa Benedetta Masi e del Preside Prof. Remo Massari.

Emanuele D’Amelio, Direttore Dipartimento Istruzione: "Il progetto che inauguriamo oggi va ben oltre la semplice riqualificazione estetica: è il frutto di una riflessione profonda che abbiamo voluto fortemente per offrire ai nostri ragazzi spazi di espressione vivi, stimolanti e partecipati. Ringrazio di cuore il team per l'impegno straordinario e, soprattutto, le ragazze e i ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco con tanta passione. Con la loro energia e la loro creatività, ci hanno fatto un dono prezioso, lasciando un segno indelebile che arricchisce e dà nuova anima a tutta la nostra comunità scolastica."

Benedetta Masi, Amministratore Delegato Colorificio Sammarinese: “Colorificio Sammarinese è parte di questo territorio. Per questo sosteniamo i progetti in cui il colore non è solo decorazione, ma diventa uno strumento per rafforzare la nostra identità e la fiducia nel futuro.”

Prendersi cura dei luoghi significa avere a cuore le persone che li vivono. Una piazza o un quartiere curati e ben mantenuti vengono sentiti come propri, rispettati di più e vissuti con maggiore partecipazione. Così crescono il senso di appartenenza e la responsabilità verso ciò che è di tutti.

Quest’opera esprime appieno il potere del colore: trasformare uno spazio senza identità in un luogo riconoscibile e condiviso. Perché la bellezza può cambiare il modo in cui un Paese si percepisce e si racconta.”

L'iniziativa dimostra come la collaborazione tra istituzioni scolastiche, mondo dell'arte e realtà imprenditoriali del territorio possa trasformare il tempo dell'estate in un'occasione di crescita, divertimento e cittadinanza attiva.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura









