Arte della composizione floreale, l’appuntamento è a San Marino.

Per tre giorni il Titano diventa capitale del floral design internazionale, con il meeting "Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024”. L’evento è organizzato da Mare Verbena in occasione dei suoi quarant’anni di attività nel mondo dei fiori.

Apre domani il meeting internazionale “Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024” (17,18, 19 ottobre - Centro Congressi Kursaal RSM). L’evento organizzato da Mara Verbena, la fiorista più conosciuta di San Marino e vicepresidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi italiani (Affi) trasforma il Titano in capitale dell’arte della composizione floreale. Taglio ufficiale del nastro domani mattina (ore 9.00) alla presenza del segretario di Stato all’Industria di San Marino, Fabio Righi, che illustrerà significato e valore del patrocinio offerto alla manifestazione. Per tre giorni, otto grandi maestri del floral design, Vincenzo Antonuccio, Cecilia Serafino, Antonio Trentini, Giuseppe Picca, Alessandro Musco, Michela Torti, Mara Verbena, affronteranno workshop, seminari, lezioni, sulle nuove tendenze di gusto, stile e tecniche, con cui creare installazioni, arredi, bouquet, creati con i fiori. Guest star d'oltreoceano,ottavo maestro in cattedra, il messicano Lepoldo Gomez. Suo un “demoshow” durante il quale realizzerà design esclusivi dedicati alle tendenze Natale ‘23. “Quest’anno ho raggiunto quarant’anni di attività nel mondo dei fiori. Nel 1983 ero una giovane ragazza che voleva fare diventare la sua passione un lavoro, una professione fatta al meglio delle mie capacità – spiega Mara Verbena – Il meeting che apre domani nasce proprio da questi quarant’anni, dall’amicizia, la stima, le tante collaborazioni e progetti, realizzati insieme a tutti i grandi floral designer che saranno ospiti di San Marino in questi giorni e li devo ringraziare la disponibilità che mi hanno offerto nel realizzare il meeting”. Nella serata di chiusura, in programma la cena di gala realizzata dagli chef Lugi Sartini e Luca Montesino, la manifestazione si apre anche al pubblico. Non solo una cena di due firma dell’alta cucina, ma la possibilità di osservare e apprezzare le straordinarie creazioni floreali realizzate dai maestri e dagli allievi del tre giorni della manifestazione. Il meeting si svolge con il patrocinio della segreteria di Stato all’Industria di San Marino e le partnership di: Fior d’Acqua, Myplant & Garden, Affi, Fiori Italiani, EDG, Cooperativa Flora Pompei, Cooperativa Flor Export, Florencia Trade, Cooperativa Del Golfo, Cooperativa Tre ponti, Ceramiche Bellini, A.L.E. Import, Barile Flowers Service, Avalanche Roses, Decorum, Consorzio Terre di San Marino. NB: La partecipazione alla cena di Gala è possibile solo su prenotazione entro il 16/10, chiamando il numero 337/1008030 oppure scrivendo a fiordacqua@gmail.com.

Costo della cena 65 euro a persona (bevande incluse)

