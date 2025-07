Arte e artigianato: Commissione giapponese per il Maestro Messieri

Sabato 2 agosto alle ore 11.00 sarà eseguita in anteprima per Intun-International Music Festival di Udine il “Porgy and Bess Trio” del maestro sammarinese Massimiliano Messieri, partitura che sarà successivamente eseguita a Suginami, nel distretto di Tokyo, il 16 settembre. A gennaio un committente giapponese aveva chiesto al maestro sammarinese di arrangiare l’intera opera del “Porgy and Bess” di George Gershwin per trio (sassofono, tromba e pianoforte) comprimendola a soli trenta minuti (l’opera dura 3 ore) e consegnarla entro la prima settimana di giugno. Cinque mesi di lavoro intenso, che hanno confermato il pensiero di Messieri: per essere un bravo artista devi essere assolutamente un ottimo artigiano. Con grande soddisfazione della committenza per l’ottimo risultato il “Porgy and Bess Trio” sarà anche inciso a Tokyo, a settembre dopo il concerto dagli stessi interpreti: Alex Sebastianutto (sax, Selmer e Vandoren Artist), Ottaviano Cristofoli (tromba, prima tromba solista della Japan Philharmonic Orchestra) e Emy Todoroki – Schwartz (pianoforte, Special Award dell’Artist International Auditions di New York). L’arrangiamento del “Porgy and Bess Trio” di Massimiliano Messieri sarà pubblicato poi dalla Universal Edition di Vienna. Il Maestro Messieri è docente di Teoria ed Esercitazioni Orchestrali presso l’istituto Musicale Sammarinese.

c.s. Massimiliano Messieri