Arte e solidarietà: consegnata al dottor Pietro Guerrato l’opera “GAIA” di Laura Mircea

Arte e solidarietà protagoniste della serata “L’arte che fa bene”, organizzata martedì 20 ottobre dal Soroptimist International Club di San Marino presso la Terrazza Giorgia Boutique. Al centro dell’incontro, l’artista Laura Mircea e la consegna ufficiale della sua opera “GAIA” al dottor Pietro Guerrato, che se l’era aggiudicata nell’ambito dell’asta pubblica benefica promossa dal Club. L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per approfondire il percorso artistico e personale di Laura Mircea, che ha condiviso con i presenti le esperienze, le emozioni e le riflessioni alla base della propria ricerca espressiva, offrendo uno sguardo diretto sul significato delle sue opere e sul rapporto tra arte e dimensione umana. Uno dei momenti centrali della serata è stato quello della consegna dell’opera “GAIA” al dottor Pietro Guerrato, il cui gesto di generosità ha contribuito al successo dell’iniziativa benefica. Il Soroptimist International Club di San Marino ha espresso un sentito ringraziamento sia al dottor Guerrato, per la sensibilità dimostrata, sia all’artista Laura Mircea, per aver messo la propria creatività a disposizione di un progetto di solidarietà. «L’arte ha la straordinaria capacità di creare legami e di trasformare la sensibilità individuale in un gesto concreto di solidarietà», ha dichiarato la Presidente del Soroptimist International Club di San Marino, Francesca Barbieri. «Questa iniziativa rappresenta pienamente lo spirito del nostro Club: promuovere la cultura, valorizzare il talento e favorire occasioni di partecipazione che possano generare un impatto positivo sulla comunità. Il nostro ringraziamento va a Laura Mircea e al dottor Pietro Guerrato, che hanno contribuito a rendere possibile questo importante momento di condivisione». L’incontro si inserisce nel percorso di attività del Soroptimist International Club di San Marino, da sempre impegnato nella promozione di iniziative culturali e sociali e nella valorizzazione della solidarietà come strumento di crescita e partecipazione. La serata ha confermato come l’arte possa andare oltre la propria dimensione estetica, diventando occasione di incontro e veicolo di valori condivisi.

C.s. - Soroptimist International Club di San Marino







