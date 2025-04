Arte, musica e canto al San Marino Green Festival

La settima edizione del Green Festival San Marino, che si svolgerà il 10 e l’11 maggio, sarà dedicata alla “Gestione delle risorse idriche alla luce dei cambiamenti climatici.” Accanto a conferenze che vedranno di analizzarne i problemi prospettando possibili soluzioni, il tema dell’acqua, come quelli della terra e del cielo, saranno sviluppati in maniera teatrale e poetica. MI RIGUARDA IL CIELO è il titolo della performance multimediale di e con Arianna Lanci. Il centro di questo progetto musicale è la registrazione del canto di diverse specie di uccelli selvatici che si legano al fiume Marecchia e alla città di Rimini e che entrano in dialogo con la voce e il clavisimbalum di Arianna Lanci con Jacopo Benzi come fonico e direzione audio-video. Il concerto vuole essere un “luogo”, uno spazio di ricongiungimento tra la terra e il cielo, un riposizionarsi dell’essere umano dentro la complessa e magica trama del mondo sonoro in cui si trova immerso, non più fulcro, ma parte di un tutto. Il canto degli uccelli non ha quindi nulla di ornamentale, ma diviene il centro di uno spazio interiore, di un migrare stando fermi, per addentrarsi nel - qui ed ora - come a coltivare una forma più sottile di attenzione e di ascolto. Le musiche presentate sono composizioni originali, improvvisazioni e rielaborazioni di brani vocali medievali, con un omaggio al Cantico delle Creature in riferimento all’acqua, una sorella che dà la vita e che incarna quello stesso filo che mette in contatto la terra con il cielo. La performance si terrà sabato 10 maggio alle ore 17,30 a Podere Lesignano, sede del festival. A seguire alle 18,30 salirà sul “palco” Roberto Mercadini con lo spettacolo Noi siamo il suolo, noi siamo la terra, con riflessioni legate ai cambiamenti climatici. Il programma completo del festival sulla pagina FB San Marino Green Festival.