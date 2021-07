Articolazioni orarie degli Uffici del Settore Pubblico Allargato

Articolazioni orarie degli Uffici del Settore Pubblico Allargato.

Il Direttore della Funzione Pubblica rende noto che, stante l’avvenuto allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da COVID-19 conseguente a recenti provvedimenti normativi, nonché della esigenza di favorire il godimento di permessi arretrati e di congedi ordinari da parte dei dipendenti del Settore Pubblico Allargato, fino al 10 settembre 2021 sarà in vigore una articolazione oraria di apertura aggiornata. In conseguenza di ciò, le unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato che abbiano articolato il proprio orario di apertura pomeridiana al pubblico su quattro giornate dal lunedì al giovedì potranno ripristinare il regime di apertura su due pomeriggi settimanali di rientro dei dipendenti ed apertura degli sportelli. In tal senso risultano già operativi i servizi dei seguenti Uffici Pubblici:

Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica;

Ufficio Acquisti, Servizi Generali e Logistica;

Ufficio di Stato Civile e Servizi Demografici ed Elettorali;

Centro di Formazione Professionale – Ufficio Politiche Attive del Lavoro

A far data dal giorno 06 luglio i nuovi orari verranno anche implementati sulle pagine dei singoli Uffici anche sul sito www.gov.sm alla sezione “Dipartimenti Ed Uffici della Pubblica Amministrazione“ in funzione delle comunicazione che la Direzione Generale della Funzione Pubblica – U.O. Comunicazione Interna ed Esterna riceverà dalle singole Dirigenze, oppure sui siti web dei singoli Enti Autonomi.

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm o telefonare al n.0549-882837 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

C.s. Direzione Generale della Funzione Pubblica

