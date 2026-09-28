Artisti in Casa 2026: un successo che appartiene a tutta Montegiardino

Artisti in Casa 2026: un successo che appartiene a tutta Montegiardino.

(Si chiude con grande partecipazione la XVI edizione del Festival. L’arte torna ad abitare il borgo e Montegiardino si conferma un luogo speciale di cultura, incontro e comunità)

Si è conclusa con grande soddisfazione la XVI edizione di Artisti in Casa, il Festival di microspettacoli che il 26 e 27 settembre ha riportato musica, teatro, poesia, danza, comicità, pittura e spettacolo tra le vie, le piazze, i cortili e le abitazioni di Montegiardino. Due giornate intense, nelle quali il piccolo borgo si è trasformato ancora una volta in un vero e proprio villaggio dell’arte, confermando la forza e l’originalità di un progetto nato sedici anni fa con l’obiettivo di annullare la distanza tra artisti e pubblico. La giornata di sabato ha visto susseguirsi 26 microspettacoli, mentre domenica il Festival ha dedicato un intero pomeriggio ai bambini e alle famiglie con la Kids Edition. Un programma capace di coinvolgere pubblici diversi e di trasformare ogni angolo del Castello in uno spazio di incontro, scoperta e condivisione. Ma il successo di Artisti in Casa non si misura soltanto nel numero degli spettacoli o nella partecipazione del pubblico. Il vero successo è stato, ancora una volta, vedere Montegiardino aprirsi, accogliere e diventare protagonista. Le porte delle case, i cortili, i balconi e le piazze hanno rappresentato il cuore di un’esperienza nella quale artisti, abitanti e spettatori si sono incontrati in una dimensione autentica e informale. È proprio questa capacità di mettere insieme cultura, territorio e comunità a rendere Artisti in Casa un appuntamento speciale nel panorama degli eventi sammarinesi. Per questo, al termine di questa sedicesima edizione, l’Associazione Artisti in Casa desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Un ringraziamento particolare alla Segreteria di Stato per il Turismo, alla Giunta di Castello di Montegiardino e a Marlù, per il sostegno e la collaborazione. Grazie al Direttore Artistico Antonio Ramberti, agli artisti, ai tecnici, ai collaboratori, a Radio Cecchetto ed Evolvency per il prezioso contributo alla realizzazione e alla comunicazione del Festival. Un grazie alla nuova gestione del Bar “La Vecchia Scuola”, che ha accompagnato con entusiasmo questa edizione. E soprattutto un grazie enorme ai volontari, alle maestranze pubbliche e all’intera comunità di Montegiardino, che ancora una volta hanno dimostrato quanto un piccolo borgo possa diventare un grande palcoscenico quando tutti contribuiscono a renderlo vivo. Artisti in Casa esiste perché Montegiardino lo rende possibile. Si chiude così la XVI edizione, con la consapevolezza di aver raccontato ancora una volta, attraverso l’arte, qualcosa di molto semplice e prezioso: quando una comunità apre le proprie porte, l’arte entra e fa il resto. Grazie Montegiardino.

Arrivederci alla prossima edizione di Artisti in Casa.

C.s. Associazione Artisti in Casa e Giunta di Castello di Montegiadino

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