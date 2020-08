Artisti in piazza, tre serate con la rassegna "IlluminAzioni"

A Pennabilli prosegue il ricco calendario di appuntamenti del programma estivo IlluminAzioni la rassegna pensata dall’associazione Ultimo Punto in alternativa al Festival Artisti in Piazza SABATO 8, MARTEDÌ 11 E GIOVEDÌ 13 AGOSTO FABIO SACCOMANI, MATTHIAS MARTELLI, PIER MASSIMO MACCHINI TRE SERATE, TRE ARTISTI, TRE PROPOSTE IMPERDIBILI! L’8 agosto, Fabio Saccomani presenta Bolle per adulti. Fabio è un parlatore satirico che tocca temi di attualità, politica, economia, religione, trattandoli con incisività e provocazione giocando sempre su vari livelli cognitivi: bersaglia gli adulti con un sotto-testo satirico e diverte i piccoli con tecniche di bolle. L’11 agosto Matthias Martelli diretto da Eugenio Allegri presenta Il pimo miracolo di Gesù bambino una riproposizione della straordinaria opera Mistero Buffo di Dario Fo. L’attore solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passa in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino ad arrivare alla tragedia umana e sociale. Il 13 agosto Piero Massimo Macchini presenta ScherziAMO, chi nasce per gioco non può che vivere in allegria! un one-man show in cui, nel solco della più nobile tradizione macchiettistica italiana, l’artista inserisce elementi del teatro di strada e della clownerie, amalgamati in una scrittura post moderna dal respiro cinematografico. Gli spettacoli si svolgeranno presso l’Anfiteatro di Pennabilli alle ore 21.30 Il prezzo del biglietto è di 7 euro, gli spettacoli sono a posti limitati, è caldamente consigliato l’acquisto in prevendita su liveticket.it. Sul sito www.artistiinpiazza.com il programma completo, le schede degli artisti e le modalità di partecipazione alla rassegna.

