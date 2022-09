ASAB, Associazione Micologica, APAS: abbattimento piante in area Piscina Tavolucci

ASAB, Associazione Micologica, APAS: abbattimento piante in area Piscina Tavolucci.

In data odierna 12 settembre 2022 in riunione congiunta con convocazione d’urgenza a seguito della fine vita fisica delle piante ad alto fusto (Platani) in ottima salute area Piscina Tavolucci per l’inizio dei lavori della annosa questione rotatoria viabilità, le qui presenti Associazioni ambientaliste con la presenza della Presidente Righi Cristina-Associazione ASAB e del Presidente Sante Vagnetti-Associazione Micologica si fanno portavoce del pensiero, dell’azione e della cooperazione tra Istituzioni, Associazioni e cittadini per la divulgazione, l’inoltro e la presenza a una serie di azioni finalizzate a:

1) sospensione temporanea immediata delle opere in questione

2) contestuale avvio immediato della rielaborazione e riprogettazione di soluzioni compatibili, sostenibili e rispettose delle alberature ad alto fusto importanti (Rif. Codice Ambientale Art.1) contestualmente alla sicurezza dei cittadini.

Da oggi si dà atto che ogni intervento del patrimonio verde pubblico da parte di qualsiasi soggetto istituzionale debba ottenere il consenso informativo dei cittadini di tutti i Castelli



Comunicato stampa

Presidente Righi Cristina-Associazione ASAB

Presidente Sante Vagnetti-Associazione Micologica

Presidente Emanuela Stolfi- Associazione APAS

