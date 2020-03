Asac: sospese le pulizia condominiali

Asac: sospese le pulizia condominiali.

L’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI (brevemente ASAC) ritiene di fare cosa di pubblica utilità, comunicando alla cittadinanza, ed in particolare a tutti coloro che risiedono in condominio, che secondo quanto disposto dal Decreto Legge 14 Marzo 2020, Art. 2 comma 8., ad oggi, è sospeso il servizio di pulizia nelle aree comuni di tutti i condomìni in quanto “utenti privati”. Il comma 12 dell’articolo 2 prevede la sospensione della licenza di esercizio per un periodo di 30 giorni ed una sanzione pecuniaria di €. 2.000,00 in caso di violazione della superiore norma di legge. L’associazione ha formalmente richiesto alle autorità competenti, a nome dei propri iscritti, di poter ripristinare tale servizio nelle aree condominiali in quanto, le imprese di pulizie, a seguito del diffondersi dell’epidemia di Coronavirus avevano autonomamente cominciato ad usare prodotti sanificanti e ad effettuare gli interventi attuando delle misure di protezione del personale. E’ parere di ASAC che riprendere il servizio di pulizia ed igienizzazione delle aree condominiali nel più breve tempo possibile sarebbe un utilissimo mezzo di prevenzione. MEMBRI FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE: Andrea Gregnanin (Studio Amministrativo Am.I.Co.), Alessandro De Biagi (Ge.Co.), Chiara Morganti (Chiara Morganti Amministrazioni Condominiali Srl), Chiara Notarnicola (No. Va Amministrazioni Condominiali), Francesca Zanzani (ICM srl), Edoardo Angelini, Michele Buscarini (TECFID Studio), Damiano Valli (Quadrifoglio Service) e Gemma Aloia (Studio Al.Ba).



I più letti della settimana: