ASACON a Montecitorio: un ponte tra San Marino e il terzo settore italiano

La prestigiosa Sala della Regina di Palazzo Montecitorio ha ospitato la Quarta Edizione dei CONFASSOCIAZIONI Awards, un appuntamento che celebra le eccellenze del mondo istituzionale, professionale e imprenditoriale italiano. Alla cerimonia presente anche Andrea Gregnanin Vincenti, Presidente di ASACON – Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, ospite di CONFASSOCIAZIONI, realtà che rappresenta oggi oltre 800 associazioni e più di 1,3 milioni di professionisti. L’evento, patrocinato dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Lazio e dalla Città Metropolitana Roma Capitale, è stato aperto dal Questore della Camera, On. Paolo Trancassini, che ha portato i saluti istituzionali della Presidenza della Camera dei Deputati e il Presidente On. Lorenzo Fontana, tra gli organizzatori dell’evento. Una celebrazione del talento e dell’impegno che contraddistinguono i protagonisti del sistema Paese, premiati per il loro contributo in ambito pubblico, scientifico e imprenditoriale. Nel suo intervento, il Presidente di CONFASSOCIAZIONI Angelo Deiana ha ricordato i tre pilastri su cui si fonda la Confederazione: fare rete, per superare l’individualismo; fare cultura, per diffondere conoscenza e competenze; creare valore, al servizio dei cittadini e dello sviluppo economico. Un modello che negli ultimi anni ha reso CONFASSOCIAZIONI un riferimento nazionale e internazionale. La presenza di ASACON a Montecitorio conferma il crescente impegno della Repubblica di San Marino nel rafforzare il dialogo con il mondo professionale italiano, contribuendo alla diffusione di una cultura della gestione immobiliare innovativa, sostenibile e sempre più attenta ai bisogni delle comunità. Una rete che si consolida giorno dopo giorno, generando opportunità e visione condivisa nel rispetto delle eccellenze di ciascun territorio.

C.s. - ASACON