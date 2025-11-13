ASACON: Incontro a Montecitorio con il Vicepresidente della Camera dei Deputati: focus su sviluppo della categoria, tutela del patrimonio immobiliare e transizione ecologica

In data 12 novembre 2025, il Presidente di ASACON – Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, Andrea Gregnanin Vincenti, ha incontrato presso Montecitorio il Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Sergio Costa, per un confronto istituzionale dedicato allo sviluppo della categoria degli amministratori condominiali, alla tutela del patrimonio immobiliare dei cittadini e alle sfide della transizione ecologica. Durante l’incontro sono stati approfonditi temi cruciali quali le catastrofi naturali, l’efficientamento energetico degli edifici e le esigenze dei condomini, con l’obiettivo condiviso di favorire una maggiore efficienza del comparto immobiliare a beneficio dei cittadini. È stato considerato particolarmente utile poter osservare la materia condominiale da un punto di vista diverso, quello della Repubblica di San Marino, dove la gestione e l’amministrazione condominiale presentano specificità che possono rappresentare un modello di confronto e miglioramento per la riforma condominiale italiana del 2012. Un aspetto di particolare rilievo riguarda la legge sul condominio della Repubblica di San Marino, attualmente in fase di elaborazione, che è stata individuata come modello di riferimento per la futura proposta di revisione della normativa condominiale italiana, grazie al suo approccio innovativo e in linea con gli standard europei. Il Presidente Andrea Gregnanin Vincenti ha portato al tavolo di confronto l’esperienza maturata nella Repubblica di San Marino e le competenze sviluppate attraverso la partecipazione a numerosi eventi e convegni promossi dalle principali associazioni italiane ed europee degli amministratori immobiliari. Grazie alle collaborazioni attive instaurate con tali realtà, il Presidente ha contribuito in modo significativo a rafforzare il dialogo e la sinergia tra i due ordinamenti, favorendo un proficuo scambio di conoscenze e buone pratiche nel settore condominiale e immobiliare.



