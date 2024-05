ASACON partner ufficiale di “Condominio in Fiera”, inaugurata dall’On. Antonio Tajani

L’albo degli amministratori condominiali e l’intelligenza artificiale al centro della IV edizione di “Condominio in Fiera” L'inaugurazione della IV Edizione di “Condominio in Fiera” con la presenza dell'Onorevole Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. ASACON tra i partner ufficiali, rappresentata dal Presidente Andrea Gregnanin Vincenti su invito dell’ avv. Marco Quagliarello ideatore e fondatore dell’unica fiera del condominio in Italia che presto potrà essere replicato nella Repubblica di San Marino grazie alla partnership accordata. Durante l'evento, il Presidente ASACON, ha stretto nuove collaborazioni con varie associazioni di settore, imprese, professionisti e professori universitari di alto livello. Il condominio rappresenta un settore in continua espansione, offrendo nuove opportunità di lavoro. Temi quali l'albo degli amministratori condominiali e l'intelligenza artificiale applicata al condominio sono stati al centro dell'attenzione. L'evento svolto nel Salone delle Fontane a Roma ha registrato una vasta partecipazione di persone ed ha ricevuto un’ampia copertura mediatica, incluso il notizario Sky TG24 e il quotidiano Il Sole 24 Ore.

