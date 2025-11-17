ASACON porta il modello sammarinese al convegno di Bologna su sicurezza e privacy in condominio

Andrea Gregnanin Vincenti, Presidente di ASACON, Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, ha partecipato il 14 novembre a Bologna al convegno “Coniugare sicurezza e privacy in condominio – due diritti che devono coesistere”, organizzato da Confcommercio Ascom Bologna, ABICONF, APPC e FIMAA , su invito del Presidente nazionale ABICONF, dott. Andrea Tolomelli. L’iniziativa, ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Segni Masetti, ha riunito amministratori immobiliari, rappresentanti istituzionali, avvocati, tecnici della sicurezza ed esperti del settore immobiliare per approfondire temi centrali come privacy, videosorveglianza, microcriminalità e tutela dei condomini.

Privacy e sicurezza: il modello normativo di San Marino

Nel suo intervento, Andrea Gregnanin Vincenti ha portato l’esperienza della Repubblica di San Marino, illustrando le peculiarità della normativa sammarinese in materia di privacy, che richiede particolare attenzione nella gestione dei sistemi di videosorveglianza e nella tutela dei diritti dei residenti. Il Presidente di ASACON ha ricordato come privacy e sicurezza non siano diritti contrapposti, ma dimensioni che devono coesistere in modo armonico, adattandosi alle esigenze dei moderni contesti abitativi. Gregnanin Vincenti ha inoltre evidenziato come nella Repubblica di San Marino la microcriminalità sia pressoché assente, così come situazioni di povertà estrema; nelle rare circostanze di difficoltà, ha dichiarato, “le persone non vengono mai abbandonate sulla strada”, grazie a un modello sociale solidale, orientato alla tutela della persona e della società nel suo insieme.

Danni da tumulti e manifestazioni: un rischio reale poco coperto

Durante il suo intervento, il Presidente di ASACON ha richiamato l’attenzione sul tema dei danni causati da tumulti, manifestazioni non pacifiche e atti vandalici. Ha sottolineato come molte polizze assicurative standard non includano coperture specifiche per questi eventi, lasciando i condomini esposti a costi imprevisti e potenzialmente elevati. Una criticità attuale, considerato l’aumento di episodi di disordine urbano che possono coinvolgere aree condominiali e parti comuni degli edifici.

La nuova frontiera della sicurezza: robot, droni e intelligenza artificiale

Grande interesse ha suscitato la parte dedicata alle tecnologie emergenti applicate alla sicurezza condominiale, tra cui:

- robot umanoidi dotati di sistemi autonomi, sempre più accessibili economicamente;

- droni perimetrali, ideali per il monitoraggio di aree esterne e per prevenire intrusioni o atti vandalici;

- sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale, capaci di analisi comportamentali avanzate.

Gregnanin Vincenti ha sottolineato come tali strumenti, se utilizzati responsabilmente e nel rispetto delle normative, possano aumentare significativamente la sicurezza senza sacrificare la privacy.

Il contributo delle istituzioni

La seconda parte del convegno ha dato spazio al confronto con le istituzioni, con gli interventi del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Vice Questore della Polizia di Stato, del Viceprefetto Vicario e del Presidente di Eurodetective. Un momento di grande valore che ha evidenziato la necessità di una collaborazione sempre più forte tra forze dell’ordine, amministratori condominiali e professionisti del settore, per garantire sicurezza e prevenzione nei contesti abitativi.

Un valore aggiunto per San Marino

“Questi momenti di confronto sono fondamentali per far crescere una cultura della sicurezza consapevole e aggiornata. l dialogo con istituzioni, professionisti ed esperti del settore rappresenta la chiave per affrontare con efficacia le sfide dei prossimi anni” ha dichiarato Andrea Gregnanin Vincenti. La partecipazione di ASACON al convegno contribuisce a rafforzare il legame tra San Marino, il territorio italiano e il panorama professionale europeo, portando nuove competenze e opportunità di aggiornamento nella gestione immobiliare e condominiale.

c.s. ASACON