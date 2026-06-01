ASACON protagonista sul Sole 24 Ore: l'intelligenza artificiale al centro del convegno sul futuro della gestione condominiale

Il prestigioso quotidiano economico Il Sole 24 Ore, attraverso il suo canale specializzato NT+ Condominio, ha dedicato un articolo al convegno organizzato da ASACON – Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, dedicato all'intelligenza artificiale applicata alla gestione condominiale e immobiliare. L'iniziativa ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali, professionisti e operatori del settore per affrontare le trasformazioni che le nuove tecnologie stanno imponendo al mercato immobiliare e alla figura dell'amministratore di condominio. L'evento ha inoltre confermato il crescente protagonismo di ASACON, guidata dal Presidente Andrea Gregnanin Vincenti, nel dibattito internazionale sui temi della sostenibilità, digitalizzazione e gestione intelligente degli edifici, consolidando il dialogo tra San Marino, Italia ed Europa su uno dei processi di trasformazione più rilevanti degli ultimi anni. Il convegno ha registrato una significativa partecipazione di professionisti del settore immobiliare, amministratori condominiali, tecnici e operatori interessati a comprendere come l'intelligenza artificiale stia già modificando il presente e il futuro dell'abitare. La copertura da parte del Sole 24 Ore rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto da ASACON e conferma la centralità dei temi affrontati nel dibattito nazionale ed europeo.

C.s. - Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali







