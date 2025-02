ASACON sigla un accordo con l’Associazione Europea delle Professioni Immobiliari

ASACON sigla un accordo con l’Associazione Europea delle Professioni Immobiliari.

ASACON sigla un accordo con l’Associazione Europea delle Professioni Immobiliari: nasce un nuovo standard europeo per gli amministratori immobiliari San Marino - Un passo avanti verso l'integrazione europea nel settore immobiliare. ASACON, l'Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, ha ufficialmente siglato un memorandum d'intesa con il CEPI (European Association of Real Estate Professions), l'organismo che rappresenta i professionisti immobiliari a livello continentale. L'accordo prevede l'adesione di ASACON al programma MMCEPI, un'iniziativa volta a uniformare gli standard professionali e a garantire maggiore trasparenza ed efficienza nel mercato immobiliare europeo. Un accordo strategico per il futuro della professione Il memorandum MMCEPI mira a creare un quadro comune di competenze, formazione e certificazione per gli amministratori immobiliari e condominiali, con l'obiettivo di elevare il livello qualitativo della professione. Grazie a questa intesa, i membri di ASACON avranno la possibilità di entrare a far parte del registro europeo MMCEPI a partire dal 2025, acquisendo un riconoscimento internazionale che ne rafforzerà la credibilità e l'autorevolezza. Standard condivisi per una maggiore tutela dei clienti "Questa partnership segna un traguardo fondamentale per ASACON e per l’intero settore immobiliare sammarinese," ha dichiarato Andrea Gregnanin Vincenti, presidente dell'associazione. "L'integrazione nel MMCEPI ci permetterà di allinearci ai migliori standard europei, offrendo ai nostri clienti servizi sempre più qualificati e garantendo una maggiore tutela nei rapporti contrattuali e gestionali." Il registro MMCEPI fungerà da riferimento per istituzioni, aziende e privati che desiderano affidarsi a professionisti altamente qualificati, riconosciuti su scala internazionale. Un'opportunità significativa per gli amministratori di condominio sammarinesi, che potranno beneficiare di nuove prospettive di crescita professionale e di una maggiore visibilità nel mercato europeo. L'importanza dell'integrazione europea nel settore immobiliare L’accordo tra ASACON e CEPI si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione delle normative europee in materia di gestione immobiliare e condominiale. L'armonizzazione degli standard consentirà una maggiore mobilità professionale e un'interconnessione tra i diversi mercati nazionali, favorendo la creazione di un ambiente più competitivo e trasparente. Con questa iniziativa, ASACON conferma il suo ruolo di leader nella formazione e nella regolamentazione della professione di amministratore condominiale a San Marino, rafforzando la sua missione di promuovere l'eccellenza, l'etica e la professionalità nel settore. Il futuro della gestione immobiliare passa dall’Europa, e ASACON è pronta a guidare questa trasformazione.

CS ASACON

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: