Asacon: sospese le assemblee condominiali

Asacon: sospese le assemblee condominiali.

L’associazione che riunisce i principali Amministratori professionisti della Repubblica di San Marino, comunica a proprietari e affittuari di immobili in condominio siti in territorio, che a seguito dell’ultimo decreto per il contenimento del Covid19, nell’ottica del contenimento dei contagi, le assemblee condominiali in presenza non verranno organizzate dal mese di Marzo 2021 fino alle festività pasquali (salvo particolari esigenze) e verranno recuperate non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Nel frattempo gli Amministratori invieranno comunque i consuntivi ed i preventivi di gestione che saranno poi approvati quando sarà possibile radunare le assemblee. Il rinvio delle Assemblee non esenterà i condomini al pagamento delle rate preventivate, indicate nella contabilità, al fine di garantire la regolare erogazione dei servizi quali, ad esempio, pulizie e spurghi, il pagamento delle utenze e dell’assicurazione condominiale. Nella certezza che i Condomini comprenderanno la necessità di tale misura.

Asacon

I più letti della settimana: