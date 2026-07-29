ASDICO CDLS: Luca Villani è il nuovo Presidente, “Non vedo l’ora di mettermi al lavoro a tutela dei consumatori”

ASDICO CDLS: Luca Villani è il nuovo Presidente, “Non vedo l’ora di mettermi al lavoro a tutela dei consumatori”.

l Consiglio Direttivo dell’Associazione Sammarinese a Difesa dei Consumatori ha rinnovato le proprie cariche. Luca Villani è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente. Prende il posto di Mirco Battazza. “Innanzitutto ci tengo a ringraziare il Consiglio Direttivo per l’opportunità che mi è stata proposta e che accolgo con entusiasmo – ha detto Villani -. Sono conscio della responsabilità che mi è stata assegnata e ne sono orgoglioso; non vedo l’ora di mettermi al lavoro per la tutela delle consumatrici e dei consumatori sammarinesi. Ringrazio poi il Presidente uscente, Mirco Battazza, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. L’attività dell'Associazione proseguirà nel solco di chi mi ha preceduto – ha concluso il neo Presidente ASDICO - in continuità e con lo stesso spirito che guida l’operato dell’Associazione dalla sua fondazione nel lontano 1998”. Il Consiglio Direttivo ha inoltre nominato Vice Presidente Augusto Gatti, Segretario Stefano Pari e Tesoriere Gianluigi Giardinieri.

c.s. ASDICO CDLS

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