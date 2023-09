Asdico: "Legge consumo ferma al palo, la pazienza è finita"

Asdico: "Legge consumo ferma al palo, la pazienza è finita".

“La pazienza è finita: la legge a tutela dei consumatori va approvata entro la fine della legislatura”. È forte e chiaro il messaggio che il presidente dell’ASDICO, Mirco Battazza, lancia al governo e alle forze consigliari. “Questa legge deve essere varata al più presto perché non nasce dal capriccio di qualcuno, ma dalla necessità di colmare un grave vuoto legislativo”. Dopo un percorso negoziale durato 12 anni, ricorda il presidente dell’associazione consumatori ASDICO, la legge al consumo è approdata in prima lettura in Consiglio a novembre del 2022 ed è stata inserita nella seduta odierna della commissione finanze . “Un’attesa - accusa Battazza - incomprensibile e inaccettabile, considerando il fatto che il testo di legge era concordato da tutti gli attori interessati”. C’era insomma una “comune volontà di dotare la nostra Repubblica di un quadro normativo finalizzato alla piena tutela del cittadino consumatore, nonché di una garanzia per salvaguardare l’immagine del Paese verso l’esterno, fornendo certezza del diritto sia alle imprese che ai clienti”. Per questo, conclude il presidente ASDICO, “non c’è davvero più tempo da perdere, il testo di legge dopo la discussione in commissione finanze va poi inserito nell’ordine del giorno delle prossime sedute consigliari e votato entro il termine della legislatura. Altri rinvii non sono più accettabili”.

c.s. ASDICO

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: