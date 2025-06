ASDICO: Sì all'allargamento della soglia per le tariffe agevolate, ma serve una vera strategia energetica

L’Associazione per la Difesa dei Consumatori (ASDICO) esprime parere favorevole in merito all’ampliamento della soglia di accesso alle tariffe agevolate per l’energia, che passa da 8.500 a 9.000 euro di reddito annuo. Una misura che rappresenta un passo nella giusta direzione per sostenere le famiglie a basso reddito, spesso in difficoltà nell’affrontare il crescente peso delle spese energetiche. "Tutto ciò che va incontro alle esigenze dei più deboli – sottolinea l’ASDICO – deve essere evidenziato e apprezzato. In un contesto di crescente disuguaglianza, l’ampliamento delle agevolazioni rappresenta un segnale importante di attenzione sociale". Tuttavia, l’Associazione rileva con preoccupazione la mancanza di un confronto politico approfondito e, successivamente, di una strategia strutturata che affronti alla radice il problema del costo dell’energia. "San Marino – afferma il Presidente Mirco Battazza – ha bisogno di una visione di lungo periodo, che punti su investimenti concreti e trasparenti in grado di rendere le tariffe sempre più sostenibili e stabili nel tempo". In altri Paesi europei si stanno compiendo investimenti ingenti volti a perseguire il principio di una “economia virtuosa”, capace di coniugare sostenibilità ambientale, efficienza energetica e giustizia sociale. San Marino non può permettersi di restare indietro. ASDICO si dichiara pronta a partecipare attivamente al dibattito e a confrontarsi su temi complessi ma ormai ineludibili, ponendosi come voce indipendente e competente a tutela dei cittadini e dei consumatori.

c.s. ASDICO (Associazione a Difesa dei Consumatori)

