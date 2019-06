ASDOS-Corale San Marino-SUMS: consegna contributo di solidarietà

Nel pomeriggio di venerdì 14 giugno della settimana passata, presso la Sala SUMS in Città, con una cerimonia di alto valore etico e sociale, è avvenuta la consegna del contributo di solidarietà che la Corale San Marino, con il raccolto per il Concerto di Natale 2018 ‘Let’s Musicol’, la Società Mutuo Soccorso e gli storici main sponsor Ente Cassa di Faetano e Cassa di Risparmio hanno deciso di devolvere quest’anno all’associazione A.S.D.O.S Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno Alla presenza del Dott Marino Albani, Presidente SUMS (la Società Unione Mutuo Soccorso) che ha voluto partecipare direttamente all’iniziativa di solidarietà, di Giuseppe Guidi, Presidente dell'Ente Cassa di Faetano e di Luciano Scarponi vice presidente SUMS, il Presidente della Corale San Marino Avv. Giovanna Crescentini ha illustrato quanto il connubio musica e solidarietà sia importante e come l’arte, in questo caso il bel canto, possa diventare parallelamente anche strumento di impegno sociale. L’associazione ASDOS, accoglie con immensa gratitudine, questo gesto di grande sensibiltà e con la consapevolezza del valore comunicativo oltre che materiale che questo rappresenta finalizzerà i proventi alla realizzazione di un progetto molto sentito: un Convegno sulla genetica oncologica programmato nel prossimo autunno e precisamente ad ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno. Per questo motivo L’associazione Donne Operate al Seno ha contattato il Prof. Maurizio Genuardi Direttore dell’Istituto di Medicina Genomica dell’Università Cattolica di Roma, Presidente della Società italiana di Genetica Umana e Presidente dell’Associazione Italiana per lo studio dei tumori ereditari che ha confermato la disponibilità per un convegno su questa delicata branca della medicina oncologica. ASDOS presenterà a breve questo progetto all’ Istituto Sicurezza Sociale e in particolar modo al Team Senologico che, da sempre, è a fianco dell’associazione con alta professionalità, ma anche con sensibilità e delicatezza. Per questo motivo ASDOS ribadisce con forza quanto sia importante non abbassare la guardia sulla prevenzione e, rimarcando l’importanza degli screening oncologici, di recarsi senza paura a fare gli esami di base per questa patologia: ecografia al seno e mammografia. Oggi la Radiologia dell’Ospedale di Stato di San Marino è dotata di un mammografo di ultimissima generazione che dà lettura anche di microscopici noduli tumorali e, come se ne può facilmente dedurne, questo significa la piena guarigione. Tutto questo in un ambiente confortevole, protettivo, rassicurante e con la vicinanza di validi professionisti. La medicina oncologica fa passi da gigante, ma la parte più importante la dobbiamo fare noi con la prevenzione.

Comunicato stampa

ASDOS-Corale San Marino-SUMS