ASE-CC e Co.Mark: webinar 8 luglio ore 11.00 - Servizio di Temporary Export Specialist

ASE-CC e Co.Mark: webinar 8 luglio ore 11.00 - Servizio di Temporary Export Specialist.

ASE-CC e Co.Mark, una collaborazione per ampliare la gamma di servizi reali offerta dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio alle aziende sammarinesi che intendono affacciarsi a nuovi mercati e sviluppare la propria presenza commerciale all’estero. L’internazionalizzazione è una grande sfida che sempre più imprese del territorio ambiscono cogliere. Talvolta una sfida che è ragione di sopravvivenza. Spesso, tuttavia, competenze interne non sufficienti per affrontare nuovi mercati e la difficoltà di assumere subito una risorsa dedicata costituiscono barriere insormontabili e un vincolo alla crescita. L’accordo concluso con Co.Mark, società del Gruppo Tinexta leader in Italia in servizi per lo sviluppo commerciale internazionale delle piccole e medie imprese, nasce dalla volontà di offrire un supporto concreto che consenta di superare questi ostacoli. Co.Mark infatti, attraverso una qualificata rete di esperti presenti su tutto il territorio nazionale, da oltre venti anni si occupa di export management e pianificazione strategico-commerciale e internazionale, un servizio svolto in modalità temporary management con il supporto di tecnologie abilitanti per lo sviluppo del business delle imprese. Il servizio viene erogato da Co.Mark con l’assegnazione di un esperto, il Temporary Export Specialist, che, dopo aver impostato un’analisi preliminare volta a verificare i Paesi obiettivo a maggior potenziale per l’export del cliente, lavora operativamente in azienda al fianco di quest’ultimo e da remoto per supportarne la crescita internazionale. L’erogazione del servizio segue un modello strutturato e consolidato in step precisi che garantiscono il costante monitoraggio dell’avanzamento delle attività e il tracciamento delle nuove opportunità in ogni fase della pipeline commerciale, dal primo contatto al post-vendita. La collaborazione con il cliente ha l’obiettivo di generare nuove opportunità commerciali e, contemporaneamente, sviluppare all’interno dell’azienda un approccio all’internazionalizzazione pragmatico ed efficace. Le imprese segnalate da ASE-CC, in virtù dell’accordo con Co.Mark, godranno di specifici vantaggi.

Per registrarsi al webinar dell’8 luglio, ore 11.00, compilare il form al seguente link https://agency.sm/modulo-iscrizione-webinar-8-luglio sul sito di ASE-CC, www.agency.sm, nell’area news

C.s. Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A, Co.Mark

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: