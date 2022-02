ASE-CC: San Marino: Webinar Accordi contro le doppie imposizioni - DTA SM-ITA

Prosegue la serie di appuntamenti dedicati, in particolare, ai professionisti italiani con un tema di grande interesse, i cosiddetti DTA. Particolare attenzione verrà posta all’Accordo contro le Doppie Imposizioni tra San Marino e l’Italia, nella consapevolezza della valenza che questa Convenzione e il relativo Protocollo di modifica hanno per lo sviluppo e la crescita della collaborazione fra i tessuti economici sammarinese e italiano. Questo importante strumento giuridico, le cui disposizioni sono pienamente allineate ai più recenti standard OCSE, rappresenta un riferimento fondamentale per garantire un quadro di certezza nel prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. Il webinar, tenuto dalla Dott.ssa Stefania Maria Gatti – membro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di San Marino, si concentrerà sui punti chiave degli Accordi contro le doppie imposizioni e in particolar modo sulle modalità con cui devono essere letti e pertanto applicati. Con specifico riferimento all’Accordo sottoscritto fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, saranno analizzati gli articoli di maggior rilevanza per i commercialisti e consulenti dei due Paesi, fra cui quelli relativi ai dividendi, agli interessi e ai canoni. Le date dei prossimi webinar su: rappresentanza fiscale e stabile organizzazione, procedure concorsuali e fatturazione elettronica sono indicate nella sezione webinar del sito web di ASE-CC www.agency.sm. L’iscrizione obbligatoria, a titolo gratuito, va effettuata compilando il form sul sito di Agenzia al seguente link Fiscalità: accordi contro le doppie imposizioni ratificati da San Marino. Focus DTA SM & ITA (agency.sm) Il riconoscimento dei crediti formativi è demandato agli Ordini di competenza.

