ASE-CC torna dal Giappone con nuove prospettive di sviluppo commerciale e imprenditoriale

Si è appena conclusa una importante missione economica in Giappone dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino (ASE-CC), organizzata per esplorare concretamente nuove opportunità di partnership tra il sistema economico sammarinese e quello nipponico.

La trasferta, inserita nel prestigioso contesto di Expo 2025 Osaka, Kansai – evento mondiale focalizzato sulla società del futuro –, ha permesso di svolgere tre incontri istituzionali strategici con enti economici di primo piano: JETRO (Japan External Trade Organization), Osaka Chamber of Commerce and Industry (OCCI) e Osaka Innovation Hub (OIH).

ASE-CC ha sottolineato la necessità di comprendere profondamente le peculiarità del sistema economico giapponese, caratterizzato da rigore e altissimi standard qualitativi e di sicurezza. Ne emerge un approccio, l’unico veramente efficace e remunerativo per le imprese sammarinesi interessate ad esportare in quel mercato e per il sistema sammarinese nell’accogliere l’insediamento di imprese giapponesi, concentrato sull'offerta di prodotti e servizi contraddistinti da efficienza tecnico-economica e puntualità estremi, in linea con le rigorose aspettative del mercato nipponico.

San Marino è stata valorizzata nel corso degli incontri come un business hub dinamico e un gateway ideale per le imprese giapponesi che desiderano approcciare in maniera agile ed efficace il mercato europeo. L’interesse dimostrato dalle controparti giapponesi, in particolare da JETRO, è stato notevole e incoraggiante. JETRO, che sostiene attivamente l'internazionalizzazione delle PMI giapponesi e l’attrazione di imprese estere, ha manifestato apprezzamento verso il ruolo strategico che San Marino potrebbe svolgere, soprattutto considerando i rapidi cambiamenti nello scenario globale.

Analogamente, la Camera di Commercio e Industria di Osaka (OCCI), con la sua storica leadership nell’area economica del Kansai e il ruolo di facilitatore verso i mercati esteri, e l’Osaka Innovation Hub (OIH), noto ecosistema di innovazione dedicato alle startup e all’imprenditorialità globale, hanno espresso forte interesse verso possibili collaborazioni, identificando San Marino come partner potenziale nell’internazionalizzazione delle imprese giapponesi.

Nei prossimi mesi ASE-CC metterà in campo specifiche iniziative, business educational tecnici, rivolti a funzionari dei tre organismi nipponici incontrati e alle imprese loro associate, per illustrare nel dettaglio le caratteristiche normative, societarie e fiscali relative all’interscambio economico tra Giappone e San Marino e alle opportunità di insediamento di aziende giapponesi sul Titano.

"La missione in Giappone ci conferma ancora una volta come San Marino, pur piccolo nelle dimensioni, possieda un grande potenziale attrattivo per partner economici molto interessanti come quelli giapponesi," ha dichiarato Denis Cecchetti - Direttore Generale di ASE-CC al termine della trasferta “ed evidenzia la necessità di un approccio mentale e comportamentale molto evoluto per interagire con mercati così importanti e sofisticati”. "È essenziale adottare strategie mirate e personalizzate per costruire rapporti solidi e duraturi con un mercato che richiede standard elevatissimi di qualità e affidabilità" ha sottolineato Laura Fabbri - Direttore della Divisione Trade di ASE-CC.



Comunicato stampa

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino (ASE-CC)