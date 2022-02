ASE/CC: Webinar 4 marzo - Business culture in Cina

ASE/CC: Webinar 4 marzo - Business culture in Cina.

Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio San Marino: Webinar Business culture in Cina In collaborazione con l'Istituto Confucio della Repubblica di San Marino Data: 4 marzo - ore 15:00 Durata: 1 ora Piattaforma: Teams



I più letti della settimana: