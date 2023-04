ASGG entra nella Società Europea di Medicina Geriatrica

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, ASGG, è entrata nell’EuGMS, la Società Europea di Medicina Geriatrica, come “Full Member”. Questo è un riconoscimento importante del percorso intrapreso dall’ASGG nel corso degli anni, come sottolinea il Suo Presidente il Dott. Carlo Renzini, e conferma la qualità e l’intensità delle iniziative portate avanti dell’associazione per la tutela della salute e dei diritti delle persone anziani, tra i più fragili. E un percorso iniziato da tempo e sostenuto da numerosi colleghi medici esperti nel campo della Geriatria, ed un particolare ringraziamento va rivolto al Prof. Antonio Cherubini, Direttore academico dell’EuGMS ed anche docente del Master in Medicina Geriatrica. L’Associazione, da tempo è promotrice di attività scientifiche, e che hanno portato ad avere rapporti previlegiati con le più importante società internazionale come la IAGG (International Association of Gerontology e Geriatrics) o la SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) e da oggi con l’EuGMS (European Geratric Medicine Society) L’ASGG oltre alla Sua partecipazione a lavori scientifici è sempre stata attiva sulla formazione di personale medico e socio sanitario nell’ambito delle problematiche della salute dell’anziano, come ne attesta l’XI Edizione del Master di secondo livello in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi” in collaborazione con le Università degli Studi di San Marino e Ferrara. E un importante traguardo, anche in considerazione all’innalzamento dell’aspettativa di vita nella nostra Repubblica di San Marino (tra le più elevate al mondo), che ci impegna a migliorare le cure e un’assistenza qualificata, con le competenze multidisciplinare interessate alla salute dell’anziano.

Cs - ASGG