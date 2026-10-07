ASI a UiPath FUSION Milano al fianco di Methody: giovani talenti sammarinesi per l’innovazione

Il presidente Luca Gentilini all’evento italiano dedicato a intelligenza artificiale e automazione. Al centro, le opportunità per modernizzare imprese e pubblica amministrazione. Milano, 6 ottobre 2026 – Anche San Marino presente a UiPath FUSION Milano, l’appuntamento dedicato all’intelligenza artificiale e all’automazione dei processi aziendali, ospitato all’Hotel Magna Pars. A partecipare, Luca Gentilini, presidente dell’ASI – Associazione Sammarinese per l’Informatica, insieme alla giovane società sammarinese Methody, associata ad ASI e presente in qualità di partner UiPath. Una giornata di confronto sulle applicazioni concrete di tecnologie destinate a incidere sull’organizzazione del lavoro e sulla competitività delle imprese. Nata da pochi mesi nell’ecosistema di San Marino Innovation, che l’ha riconosciuta come impresa ad alto contenuto tecnologico, Methody è stata fondata da Tommaso Gasperoni ed Elias Lonfernini. Due giovani imprenditori che hanno scelto di trasformare la passione per la tecnologia in un progetto professionale orientato a risolvere problemi concreti delle organizzazioni: semplificare le attività quotidiane, ridurre il lavoro ripetitivo e rendere più efficienti i processi. La società opera nell’automazione software e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale ai flussi aziendali, avvalendosi anche della partnership con UiPath. Methody rappresenta attualmente l’unico partner UiPath presente a San Marino e nell’area limitrofa, mettendo queste competenze a disposizione delle realtà del territorio. La piattaforma UiPath combina robot software, intelligenza artificiale e strumenti di coordinamento dei processi. I robot eseguono attività ripetitive sui programmi aziendali, mentre l’AI permette di interpretare documenti, classificare informazioni e gestire richieste più articolate. Queste componenti possono lavorare insieme all’interno di flussi che coinvolgono applicazioni, dati e persone, mantenendo controlli, tracciabilità e intervento umano nei passaggi che lo richiedono.

Per aziende private, enti e imprese pubbliche, ciò significa poter intervenire su attività come l’inserimento dei dati nei gestionali, la gestione di fatture e ordini, la verifica dei documenti e lo smistamento delle richieste in modo trasversale rispetto a ERP, Database e Applicativi vari. È su queste esigenze che si concentra il progetto di Methody: analizzare il lavoro esistente, individuare le attività automatizzabili e sviluppare soluzioni integrate con i sistemi già utilizzati. L’obiettivo è ridurre tempi ed errori e liberare risorse da dedicare ad attività che richiedono competenza, relazione e capacità decisionale. L’evento milanese ha riunito aziende italiane e internazionali dei settori automotive, industriale, bancario e assicurativo, insieme a partner tecnologici come Microsoft. Il programma ha dato spazio, tra gli altri, alle esperienze di Volkswagen Financial Services Italia, Mediobanca Premier, Generali, BPER Banca e Gruppo Unipol, mostrando come l’integrazione tra AI e automazione possa tradursi in progetti operativi e risultati misurabili.

Il presidente ASI Luca Gentilini ha commentato: «Vedere ragazzi giovani come Tommaso ed Elias affrontare con questa intraprendenza il mondo dell’impresa è motivo di grande orgoglio, personale e come presidente di ASI. Mi colpiscono la loro voglia di crescere, la disponibilità a mettersi alla prova e la determinazione nel voler fare bene. Non si limitano a parlare di intelligenza artificiale: stanno costruendo un’attività per applicarla, insieme a strumenti come UiPath, ai problemi reali delle aziende. Modernizzare significa anche questo: eliminare passaggi inutili, ridurre il lavoro ripetitivo e permettere alle persone di dedicare più tempo a ciò che sanno fare meglio. È un’opportunità che riguarda tanto le imprese private quanto il settore pubblico. Accompagnare una giovane realtà sammarinese in un contesto di questo livello, a confronto con grandi aziende e protagonisti internazionali della tecnologia, dà un significato concreto al lavoro della nostra associazione. Per ASI e per San Marino, esperienze come questa sono un motivo di orgoglio e uno stimolo a sostenere chi sceglie di investire nelle proprie competenze e costruire qui il proprio futuro». La partecipazione si inserisce nell’impegno di ASI a valorizzare le imprese informatiche sammarinesi, favorire il confronto professionale e rafforzare il rapporto con San Marino Innovation Per ASI, esperienze come questa confermano l’importanza di riconoscere e valorizzare il settore ICT sammarinese come comparto economico e professionale strategico, capace di contribuire alla trasformazione digitale e alla competitività della Repubblica.

ASI – Associazione Sammarinese per l’Informatica









