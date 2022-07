ASI: Amazon Web Services e Identità Digitale

Il Direttivo di ASI sta seguendo con attenzione i progressi e le notizie in ambito tecnologico nel paese, ritenendo necessario offrire il proprio punto di vista.

Leggendo il recente comunicato di Domani-Motus Liberi, riguardo il memorandum con Amazon AWS, vorremmo maggiori chiarimenti dal Segretario Righi.

Dopo il nostro incontro con AWS, avvenuto a febbraio 2022 presso la Segreteria Industria, in cui erano presenti il Segretario Righi, Il Direttore di Dipartimento Massimo Cenci e il referente di AWS Italia, in cui è stato richiesto l'elenco delle aziende associate ASI e relativi dipendenti tecnici interessati alla formazione sui prodotti e servizi AWS (prontamente inviato), non abbiamo ricevuto risposta né dalla Segreteria Industria, né da parte di Amazon AWS, neppure dopo vari solleciti. Per cui chiediamo, al Segretario Righi, che tipo di criticità coinvolge il progredire della collaborazione con AWS, che tipo di rapporto è già in essere tra soggetti privati, che progetti dovrebbero riguardare lo Stato di San Marino e AWS e che tipo di coinvolgimento si pensa di instaurare con gli operatori locali.

Teniamo ad assicurare, anche ad Amazon AWS, che ASI è pienamente disponibile alla più vasta collaborazione, ai percorsi formativi di certificazione e che abbiamo già in essere importanti progetti (sempre con AWS) che potrebbero generare impatti positivi a livello paese.

In aggiunta a quanto sopra, vorremmo avere anche una risposta, in questo caso dalla Segreterie di Stato per la Sanità (con delega all’innovazione tecnologica), oltre che alla Segreteria per gli Affari Esteri (con delega alle Telecomunicazioni,) relativamente ai servizi fiduciari e soprattutto all'identità digitale sammarinese. Il decreto che ha concesso le funzioni all'Authority ICT è di novembre 2020, il Direttivo di ASI ritiene che si sia accumulato un ampio ritardo ed il paese non si possa più permettere un'ulteriore attesa.

Cogliamo l'occasione per augurare un proficuo lavoro all'Authority ICT (di recente nomina) e la invitiamo ad un confronto con le aziende del settore proprio per sviluppare quella sinergia necessaria per creare fiducia e collaborazione ai fini della crescita del Paese.

Auspichiamo infine che lo sviluppo tecnologico non venga usato come mero strumento di diatriba tra le strategie di partito, poiché sarebbe solo una perdita per l'intero sistema.



Comunicato stampa

Il Direttivo di ASI

