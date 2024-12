Asi: avvio lavori per Servizi Fiduciari

Si è riunito il gruppo di lavoro con i sette operatori economici interessati alla produzione dei servizi informatici relativi al Decreto Delegato 13 novembre 2024 n.173 “Disposizioni per il recepimento del regolamento eIDAS e la definizione di modalità di interazioni elettroniche sicure”. La riunione ha avuto un carattere propedeutico, mirato a individuare le sinergie necessarie per impostare i lavori e procedere, quanto prima, all'incontro con l'Autorità ICT al fine di affrontare due passaggi chiave previsti dal decreto: 1) Definire le aree funzionali necessarie alla gestione degli “elenchi dei prestatori di servizi di pubblica utilità”; 2) La partecipazione al Tavolo di confronto permanente. È volontà degli operatori trovare le condizioni ottimali per dare seguito alla normativa ed avviare i lavori per la realizzazione dei servizi a partire dall’archiviazione elettronica dei documenti (inclusa la fatturazione elettronica), la firma digitale ed i registri elettronici. Parallelamente, sarebbe importante organizzare i lavori di sperimentazione per la nuova identità digitale, ufficialmente avviata in Italia pochi giorni fa (IT Wallet) e seguita con grande interesse da ASI. Dopo anni di attesa, siamo consapevoli della necessità di recuperare il tempo perso, ma è altrettanto importante procedere con attenzione per rendere disponibili i servizi nel minor tempo possibile. I servizi fiduciari, pilastro di ogni trasformazione digitale, sono richiesti da numerosi soggetti. Questo passaggio sarà utile per attivare iniziative significative di alfabetizzazione digitale e avviare collaborazioni di varia natura. ASI si dichiara disponibile a ricevere qualsiasi richiesta o proposta all'indirizzo e-mail info@asi.sm.

