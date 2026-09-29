ASI: continuità associativa, crescita del settore ICT e impegno verso l’integrazione europea

ASI: continuità associativa, crescita del settore ICT e impegno verso l’integrazione europea.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI), riunitosi nella giornata del 28 settembre 2026, ha deliberato all’unanimità, in applicazione di quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto associativo, il passaggio temporaneo delle funzioni del Presidente William Casali al Vice Presidente Luca Gentilini, in concomitanza con l’assunzione da parte dello stesso Casali dell’incarico di Capitano Reggente della Repubblica di San Marino per il semestre 1° ottobre 2026 – 1° aprile 2027. Il Direttivo, interpretando il sentimento dell’intera Associazione, esprime profonda soddisfazione per l’elezione del proprio Presidente alla Suprema Magistratura dello Stato e rivolge a William Casali i più sentiti auguri di buon lavoro per l’alto incarico istituzionale che si appresta ad assumere, con l’auspicio di un semestre proficuo e improntato al servizio delle Istituzioni e dell’intera comunità sammarinese. La riunione del Direttivo è stata inoltre occasione per fare il punto sulla crescita dell’Associazione. ASI accoglie con particolare soddisfazione il costante aumento del numero degli associati, un dato che testimonia non soltanto una crescente partecipazione alla vita associativa, ma anche il progressivo consolidamento del comparto ICT all’interno del sistema economico sammarinese. Un settore che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più significativo e strategico per lo sviluppo, la competitività e l’innovazione del Paese. In questo percorso, ASI desidera sottolineare il rapporto di vicinanza e collaborazione con San Marino Innovation, realtà con la quale l’Associazione condivide da tempo occasioni di confronto e obiettivi legati alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione sammarinese. Il Direttivo auspica che tale collaborazione possa ulteriormente consolidarsi, anche attraverso la futura definizione di un Memorandum d’Intesa volto a strutturare e rafforzare le sinergie e il perseguimento di obiettivi comuni. Un particolare ringraziamento viene rivolto agli associati che stanno mettendo a disposizione competenze, professionalità e tempo nei gruppi di lavoro dedicati agli allegati tecnici dell’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea e, in particolare, all’Allegato XI, relativo alle comunicazioni elettroniche, ai servizi audiovisivi e alla società dell’informazione. Si tratta di un ambito di particolare rilevanza per il futuro del comparto ICT sammarinese: il progressivo recepimento del quadro normativo europeo richiamato dall’Allegato XI comporterà infatti un significativo aggiornamento dell’assetto normativo e regolatorio della Repubblica, creando le condizioni per una maggiore integrazione del sistema sammarinese nel contesto europeo e per un più ampio riconoscimento degli operatori e dei servizi del Paese. ASI intende continuare a offrire il proprio contributo tecnico e professionale a questo percorso, coerentemente con la propria missione statutaria di promuovere lo sviluppo del settore informatico nella Repubblica di San Marino, rappresentare le imprese del comparto e favorire innovazione, competenze e standard tecnologici. Il Consiglio Direttivo invita infine associati, operatori economici e cittadinanza a seguire le prossime iniziative e comunicazioni dell’Associazione. ASI proseguirà con rinnovato impegno la propria attività, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di un settore ICT sammarinese sempre più solido, competitivo, innovativo e pienamente inserito nel percorso di sviluppo economico e tecnologico del Paese.



c.s. Direttivo Associazione Sammarinese per l’Informatica



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