ASI: cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Terenzi

ASI: cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Terenzi.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica tiene esprimere, a nome di tutta l'associazione, i sensi del più accorato cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Terenzi, stringendosi al dolore di famigliari, collaboratori e conoscenti. ASI vanta una collaborazione pluriennale con WUSME ed ha sempre espresso una grande stima al suo Presidente. Pertanto, questo momento è molto sentito e desideriamo rappresentare la considerazione ed i ringraziamenti per le attività svolte mutualmente, oltre a mantenere vivo il ricordo del Presidente Terenzi e la vicinanza verso il WUSME. Questi sono giorni di dolore per l'intero Stato considerato il grande valore dell'uomo sia come uomo delle istituzioni che come imprenditore. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica

Comunicato stampa

Associazione Sammarinese per l'Informatica



I più letti della settimana: