ASI. Nuovi interventi normativi per il settore ICT

Il Direttivo dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI) accoglie con favore i recenti interventi normativi volti a rafforzare il settore ICT e promuovere la trasformazione digitale del Paese, appena approvati in Consiglio Grande e Generale. La creazione della Public Company informatica rappresenta un’opportunità strategica per accelerare l’innovazione e realizzare progetti di trasformazione digitale, soprattutto se sviluppata in sinergia con le molte aziende che ogni giorno contribuiscono all’evoluzione tecnologica del territorio. Due soci fondatori di ASI, IES Spa e Cis Coop, sono direttamente coinvolti in questo importante progetto, portando con sé esperienza e competenze tecniche di alto livello, elementi essenziali per il suo successo e per le ricadute positive sull’intero sistema economico del Paese. Proprio per questo, riteniamo inopportune le polemiche sollevate nel dibattito politico, che in alcuni momenti ha messo in discussione l’affidabilità degli operatori economici e la professionalità di chi lavora, soprattutto senza una reale conoscenza della materia. ASI accoglie con grande favore anche gli incentivi per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche informatiche, considerandoli un elemento chiave per lo sviluppo dell’intero comparto. I datacenter sono oggi il pilastro su cui si fondano tutte le innovazioni digitali, ed è fondamentale che San Marino investa in questo settore per rafforzare la propria competitività e attrattività tecnologica. Il nostro Paese possiede competenze e risorse per affrontare le sfide del futuro, e ASI, nel rispetto del proprio statuto, si rende disponibile a collaborare con tutte le istituzioni per un confronto costruttivo su ogni iniziativa volta a sostenere la crescita del settore ICT. Di estremo interesse la possibilità di avviare i lavori con l’Autorità ICT, a seguito della nomina del Prof. Stefano Salsano come nuovo presidente. La sua competenza e il suo profilo tecnico di altissimo livello rappresentano un valore aggiunto per il settore, dando nuove prospettive e concretezza agli ambiziosi obiettivi del Decreto Delegato 13 novembre 2024 n.173. L’Associazione Sammarinese per l’Informatica continuerà a impegnarsi affinché il settore ICT venga riconosciuto come centrale e strategico per l’economia del Paese, promuovendo dialogo, collaborazione e innovazione tra istituzioni, imprese e professionisti del settore.