ASI: "Passi avanti decisivi per la trasformazione digitale".

Il Consiglio Direttivo di ASI esprime una valutazione positiva sugli interventi recentemente avviati per potenziare la rete mobile, sviluppare la fibra ottica e rafforzare le infrastrutture digitali del Paese. Si tratta di passi avanti importanti per la modernizzazione della Repubblica e per la sua competitività. Le infrastrutture digitali sono oggi essenziali per ogni economia avanzata. Una rete moderna permette di attrarre nuove imprese, migliorare i servizi pubblici – in particolare quelli sanitari e amministrativi – e creare nuovi servizi utili a cittadini e aziende. Tecnologie come intelligenza artificiale, Internet of Things e soluzioni cloud possono svilupparsi soltanto dove esistono reti affidabili e data center sicuri. Questi investimenti aumentano anche la resilienza del sistema Paese, garantendo continuità ai servizi essenziali. Pur apprezzando i risultati ottenuti, il Consiglio Direttivo ritiene fondamentale proseguire con decisione. Servono una migliore integrazione dei servizi digitali pubblici e privati, una maggiore attenzione alla cybersecurity, iniziative per ridurre il digital divide e una riforma organica del settore digitale che consideri anche le opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale. ASI conferma la propria disponibilità a collaborare attivamente con istituzioni e operatori del settore, mettendo a disposizione competenze e supporto tecnico. Il Consiglio Direttivo sottolinea inoltre che i progressi ottenuti sono il risultato di un lavoro condiviso tra pubblico e privato, reso possibile da organismi di controllo, come l’Autorità ICT, che oggi favoriscono un dialogo efficace. Questa collaborazione sarà decisiva anche per i progetti futuri, per garantire continuità, sostenibilità e qualità nelle infrastrutture digitali della Repubblica. Infine, ASI desidera ringraziare le Segreterie di Stato competenti, le istituzioni, le imprese, i tecnici e operatori del settore per l’impegno dimostrato. Il loro contributo rappresenta un passo importante nel percorso verso una piena sovranità digitale per la Repubblica.



