ASI: Regolamento Autorità ICT.

L’Associazione Sammarinese per l’Informatica esprime il proprio compiacimento per la pubblicazione del Regolamento 4 del 3 aprile 2023 sui servizi di telecomunicazioni. Il Regolamento apre finalmente la strada alla nascita di nuovi operatori di telecomunicazioni nel territorio sammarinese permettendo così una maggiore concorrenza di mercato. L’attività regolatoria prevista da questa norma permetterà finalmente di dare slancio al grande investimento sulla fibra ottica AASS. Progetto unico al mondo nel suo genere ed in grado di permettere agli operatori offerte di fornitura inimmaginabili anche nelle grandi città metropolitane. Basti pensare che gli operatori, sfruttando l'attuale infrastruttura AASS, con investimenti mirati potrebbero fornire interconnessioni aziendali fino venticinque Gigabit. Sul piano economico ciò agevolerebbe la nascita di piccole aziende di servizi cloud orientati al calcolo distribuito, al metaverso, agli e-sports, e più in generale al cloud edge computing. Così gli operatori nuovi e attuali saranno stimolati a tenere ampio il proprio parco servizi verso un’utenza professionale sempre più esigente ed al contempo l’utenza retail potrà beneficiare di offerte innovative derivanti dal salto tecnologico. L’Associazione si fa quindi promotrice dello stesso entusiasmo che alleggiava in Via Caldera a Milano alla fine degli anni ’90, dove si concentravano i maggiori investimenti sulla parte italiana di Internet. Investimenti che hanno poi permesso la nascita di quegli Internet Service Provider che oggi sono riusciti a trasformarsi nelle maggiori Internet company italiane. ASI si pregia di avere già tra i propri soci il principale operatore di telecomunicazioni e diverse aziende che hanno manifestato formalmente la richiesta di concessione, per cui si propone come interlocutore preferenziale con AASS per la negoziazione dell’assegnazione risorse scarse e la promozione di sinergie pubblico/private volte al potenziamento sia del settore che dell’indotto. E proprio in quest’ultimo contesto ASI auspica che, grazie al nuovo Regolamento che demanda all’Autorità ICT il compito di assegnare le frequenze per il servizio radiomobile, si possa procedere, in tempi rapidi, all’assegnazione delle frequenze 5G per ridurre il gap che si sta creando con l’Italia e con il resto del mondo e permettere di disporre, in particolare alle imprese sammarinesi, di servizi di nuova generazione che necessitano di grande ampiezza di banda come l’automazione, l’IoT e l’intelligenza artificiale in fabbrica, consentendo lo sviluppo delle smart factory. Da sottolineare l’ultimo articolo del regolamento che rimanda la definizione del piano sanzionatori in un apposito decreto. L’Associazione plaude tale scelta e rinnova pubblicamente la propria intenzione di incontrare l’Autorità ICT, una volta rilasciate le nuove concessioni e rinnovate quelle in scadenza, per mettere in opera il tavolo di confronto permanente sull’attività regolatoria previsto dalla normativa.

cs Direttivo ASI

