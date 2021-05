ASI si espande anche al settore TLC con l’ingresso di nuovi soci

L’Associazione Sammarinese per l’Informatica si conferma l’unica realtà in grado di attirare ed aggregare aziende che si occupano di digitale, informatica e TLC. Nell’ultimo direttivo infatti, sono stati presentati nuovi associati tra i quali Apprendiamo, centro specializzato in disturbi neurosviluppo DSA e BES, Practice & Solution, che offre servizi tecnologici dedicati alle Aziende che operano nel mondo della Salute e del Benessere e RBB Lab, azienda specializzata in soluzioni blockchain e FinTech. Oltre a questi, è stato possibile anche aprire il nuovo gruppo di lavoro sulle TLC con l’entrata del nuovo associato Tim San Marino. Oltre ai nuovi associati già elencati, si è discusso di Fatturazione Elettronica e formazione. Su quest’ultima, ASI ha siglato una partnership con il nuovo associato Practice & Solution, in base alla quale ASI assumerà la concessione della piattaforma in cloud, per il mercato sammarinese. La piattaforma può ospitare webinar in diretta, video, test di apprendimento e altri contenuti utili alla formazione professionale delle persone. Grazie a questo accordo ASI è in grado di fornire una soluzione al tema formazione online e on demand ai privati, ma anche alla Pubblica Amministrazione, in particolare all’Ufficio Politiche Attive per il Lavoro, con il quale si è già avviata una valutazione per l’erogazione di un test. ASI rinnova l’invito a tutte le aziende dell’ICT e che si occupano di innovazione, ad iscriversi all’Associazione, per far crescere l’importanza del settore nel panorama sammarinese.

