ASI sulle nomine dei membri dell’Autorità ICT

Il Direttivo di ASI esprime viva soddisfazione per il completamento delle nomine dei membri dell’Autorità ICT, avvenuto durante i lavori della sessione consiliare attualmente in corso. I profili scelti per comporre l’organismo si contraddistinguono per competenza e autorevolezza, a partire dal Presidente, Prof. Stefano Salsamo, al quale l’Associazione rivolge i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo mandato. ASI ha sempre sostenuto l’istituzione dell’Autorità ICT, ritenendola un organismo strategico per lo sviluppo tecnologico del Paese. Fino ad oggi non è stato possibile avviare concretamente i lavori, in quanto le sue funzioni sono state definite solo nel corso della scorsa legislatura e risultano tuttora necessari alcuni passaggi per completare il regolamento interno dell'autorità. Riteniamo, tuttavia, che i tempi siano ormai maturi per aprire i tavoli di confronto e dare pieno avvio ai progetti previsti, in particolare quelli relativi ai servizi di cui al Decreto Delegato 13 novembre 2024 n.173 come la firma elettronica, l’archiviazione elettronica, l'identità digitale, ecc. ASI si impegna inoltre a promuovere un dialogo costruttivo con associazioni di categoria, di settore ed enti interessati, affinché questi servizi possano essere adottati e diffusi in maniera capillare su tutto il territorio, al fine di ottenere i vantaggi derivanti dal loro utilizzo in ambito di trasformazione digitale. Esprimiamo soddisfazione anche per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di San Marino Innovation, altro organismo che l’Associazione ha sempre sostenuto sin dalla sua istituzione. Ricordiamo con orgoglio che ASI fu tra i trenta firmatari del Memorandum che nel 2012 ne sancì la nascita. Rivolgiamo i nostri complimenti al nuovo Presidente, Gian Angelo Geminiani, e gli auguriamo un mandato ricco di risultati e sia per l’istituto che per tutte le startup incubate al suo interno. Il Direttivo è convinto che la sinergia tra Autorità ICT, San Marino Innovation e l’intero sistema Paese potrà realmente fare la differenza, dimostrando a tutti i cittadini che il settore ICT può diventare un pilastro dell’economia e dello sviluppo sociale. Solo con una visione condivisa sarà possibile affrontare con consapevolezza le grandi sfide tecnologiche del nostro tempo, a partire da quella dell’Intelligenza Artificiale. Il Direttivo Associazione Sammarinese per l’Informatica