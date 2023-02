La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la Direzione della Scuola d’Infanzia e del Nido per l’Infanzia sono a comunicare che, in ottemperanza alle disposizioni del Direttore del Dipartimento Prevenzione pervenute in data odierna, gli Asili Nido Peter Pan e Pollicino di Cailungo resteranno chiusi anche nella giornata di domani, giovedì 16 febbraio. La riapertura è prevista per il giorno venerdì 17 febbraio.

Cs - SdS Istruzione e Cultura