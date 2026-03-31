Aslem chiude la campagna di Pasqua con un grande successo

Aslem chiude la campagna di Pasqua con un grande successo.

ASLEM esprime un profondo ringraziamento a tutta la comunità sammarinese per il prezioso supporto dimostrato in occasione della Campagna di Pasqua 2026: “Un risultato straordinario: sin dai primi giorni abbiamo registrato una partecipazione e una richiesta dei prodotti ASLEM davvero significativa”, sottolinea la Presidente Patrizia Cavalli. I cittadini anche quest’anno hanno abbracciato l’obiettivo della raccolta fondi e hanno deciso di affiancare ASLEM nella continua ricerca di nuovi potenziali donatori di midollo osseo, promesse di Vita per tutti i malati in attesa di un trapianto. Inoltre con ASLEM non manca mai il sostegno alla ricerca, attraverso il Progetto di Ricerca sullo sviluppo di Cellule Terapeutiche per la cura delle Leucemie T – Progetto CARTEL – del Laboratorio di Terapie Cellulari dell’Università di Modena e Reggio-Emilia, guidato dal Prof. Massimo Dominici. “Se oggi possiamo portare avanti progettualità così importanti, è esclusivamente grazie alla fiducia e al sostegno continuo di chi sceglie di essere al nostro fianco”, conclude la Presidente Cavalli. “ASLEM coglie inoltre l’occasione per rivolgere a tutta la cittadinanza i più sinceri auguri di una serena Pasqua.”

C.s. - ASLEM

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