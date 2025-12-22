ASLEM e AROP uniscono le forze: firmata la convenzione a sostegno dei bambini con malattie oncoematologiche

Il 17 Dicembre 2025 è stata firmata la Convenzione tra ASLEM, Associazione Sammarinese contro le Leucemie e le Emopatie Maligne, e AROP ODV, Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica. La Convenzione vede entrambe le parti impegnate nella battaglia contro le malattie oncologiche del sangue, ha come scopo la promozione delle iniziative di informazione circa la donazione del midollo osseo quale atto concreto finalizzato a salvare la vita e la sensibilizzazione su tutte le attività finalizzate al miglioramento delle cure e a sostenere i bambini affetti da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie. “Per ASLEM è un momento di grande valore - afferma la Presidente di ASLEM Patrizia Cavalli - questa collaborazione permetterà alla nostra Associazione di assistere i pazienti pediatrici sammarinesi e le loro famiglie nel difficilissimo percorso della malattia. L’obiettivo è creare una rete di supporto per tutta la Comunità, nel momento in cui il singolo individuo si trova a dover fronteggiare una diagnosi di tumore del sangue, attraverso un sistema condiviso di tutela e sostegno.” I bambini di San Marino affrontano un percorso di cura presso il Reparto di oncoematologia pediatrica il quale ha all’attivo una collaborazione con AROP, Associazione riminese che si occupa del sostegno dei bambini in cura e delle loro famiglie. “È stato un grande piacere siglare questo accordo con ASLEM – Afferma il presidente di AROP Roberto Romagnoli - ci ha dato la possibilità di definire insieme una serie di impegni e di traguardi che ci coinvolgono, un impegno comune per fornire assistenza alle famiglie e ai piccoli pazienti che vivono il percorso della cura, fornendo le risorse e gli strumenti per affrontare la lotta contro le malattie ematologiche e oncologiche pediatriche. Una grande opportunità anche per collaborare con lo stato di San Marino, un contesto che a tutti gli effetti fa parte del territorio della provincia di Rimini e con il quale ci sono sempre stati rapporti di grande collaborazione Siamo certi che le reciproche direzioni sanitarie apprezzeranno questo impegno e questa nuova dimostrazione di come lavorando insieme si possono raggiungere traguardi sempre più importanti”.

c.s. ASLEM

