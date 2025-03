ASLEM e UNIRSM rinnovano la convenzione: un impegno concreto nella lotta contro la Leucemia

Un altro importante traguardo per ASLEM: il 12 Marzo 2025 è stata rinnovata la Convenzione tra l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e l’Associazione Sammarinese che da anni si impegna sul territorio nella lotta contro le malattie oncoematologiche. La Convenzione vede entrambe le parti impegnate nella battaglia contro la leucemia e ha come scopo la promozione delle iniziative di informazione verso gli studenti circa la tematica della donazione del midollo osseo quale atto concreto finalizzato a salvare la vita e a migliorarne la sua qualità. “UNIRSM è sempre stata una realtà aperta e sensibile nei confronti della nostra mission associativa” afferma la Presidente Patrizia Cavalli “l’accoglienza che ogni anno i Dipartimenti mostrano verso di noi è fonte di grande gioia e orgoglio. Questo ci permette di aumentare sempre di più il numero di nuovi potenziali donatori di midollo osseo, speranze di vita per tutti i pazienti ancora in attesa di un trapianto salvavita.” Dal 2019 ASLEM ha ormai iscritto circa 500 giovani potenziali donatori che con la loro scelta di entrare nel Registro Donatori di Midollo Osseo hanno dato una concreta speranza di vita a coloro che vedono nel trapianto l’unica opportunità di guarigione. “La convenzione siglata con l’ASLEM ha da subito rappresentato” - sottolinea il Rettore Petrocelli – “una attività di grande significato per UNIRSM. La cultura della donazione, l'impegno per alleviare le sofferenze altrui partecipando attivamente alla lotta contro le malattie oncoematologiche costituiscono aspetti fondamentali nell'ottica - che ha sempre ispirato UNIRSM - per la quale compito primario della università è contribuire a formare i cittadini del futuro, a costruire negli studenti una coscienza civile. Proprio la risposta entusiasta e convinta dei giovani mostra come essi abbiano sincera voglia di partecipare e generosa disponibilità verso il prossimo e verso il mondo del volontariato. Partecipazione, cooperazione, solidarietà, inclusione, dovrebbero sempre guidare una comunità universitaria: la collaborazione con ASLEM è un limpido esempio di tale impegno.”

c.s. ASLEM