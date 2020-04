Aslem: le uova di Pasqua donate a Croce Rossa Sammarinese, Protezione Civile di San Marino e ISS

La Campagna di Pasqua ASLEM quest’anno non si è svolta come di consueto a causa dell’Emergenza Coronavirus che sta colpendo fortemente la comunità Sammarinese. Ad oggi, è fondamentale che ognuno di noi resti a casa, dimostrando senso civico e amore per la nostra Repubblica, perché solo in questo modo riusciremo a sconfiggere questo insidioso nemico invisibile. E, mentre noi restiamo a casa, ci sono persone, professionisti, uomini e donne che continuano ad assistere la popolazione, sempre in prima linea, mettendo a rischio la loro salute e la loro sicurezza. E’ a loro che oggi ASLEM pensa incessantemente, a medici, infermieri, a tutto il personale sanitario, operatori di primo soccorso, volontari e coordinatori dell’emergenza. ASLEM ha così deciso di dare un contributo al movimento di solidarietà che ci unisce tutti in questo momento difficile. Grazie alla sensibilità dei cittadini che, come sempre, partecipano con entusiasmo alle campagne di raccolta fondi organizzate dalla nostra Associazione, la Presidente Patrizia Cavalli, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo, doneranno le deliziose uova di Pasqua associative al personale e ai volontari dei 3 enti che si stanno spendendo senza sosta nella battaglia contro Covid 19: Croce Rossa Sammarinese, Protezione Civile di San Marino e ISS. Un gesto di pura gratitudine e di vicinanza in un momento in cui stringersi insieme e condividere sono le uniche cose che contano. Nella speranza che questo dono permetta a tutti gli operatori di vivere un piccolo momento di quotidianità con l’avvicinarsi della Santa Pasqua e che sia auspicio di rinascita in questo difficile periodo da cui la Repubblica di San Marino saprà sicuramente rialzarsi.



