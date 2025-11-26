ASLEM presenta la Campagna di Natale 2025: un gesto che vale speranza

La tradizionale Campagna di Natale di ASLEM torna anche quest’anno ad animare il territorio sammarinese con l’obiettivo di promuovere solidarietà, sostenere la ricerca scientifica e sensibilizzare la popolazione al tema della donazione del midollo osseo. Attraverso i prodotti solidali presenti nei nostri banchetti, ogni cittadino avrà la possibilità di compiere un gesto che può davvero trasformarsi in speranza per molte persone. Sostenere ASLEM significa entrare a far parte di un percorso fatto di cura, impegno e progresso scientifico. Il ricavato della Campagna sarà infatti destinato alle principali attività associative, tra cui il supporto alla ricerca contro le forme più aggressive di malattie tumorali del sangue. Da anni ASLEM finanzia con convinzione il progetto di sviluppo di cellule terapeutiche per la cura delle Leucemie T (Progetto CARTEL), coordinato dal Prof. Massimo Dominici dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I recenti risultati ottenuti dal suo gruppo rappresentano un incoraggiante passo avanti verso nuove possibilità di cura, una prospettiva che rinnova la nostra fiducia nel valore concreto della ricerca. Parallelamente, ASLEM porta avanti un’intensa attività di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo, rivolta in particolar modo ai giovani tra i 18 e i 35 anni, l’età necessaria per potersi iscrivere al Registro Donatori. Informare, accompagnare e rendere consapevoli i potenziali donatori significa contribuire alla costruzione di un futuro in cui sempre più pazienti in attesa di un trapianto salvavita possano trovare una compatibilità e una nuova possibilità di vita.

Date e luoghi dei banchetti solidali ASLEM – Dicembre 2025

I volontari ASLEM saranno presenti nei seguenti punti del territorio:

Ospedale di Stato (ISS) – Ingresso e ambulatori specialistici  Lunedì 1 dicembre  Martedì 2 dicembre  Mercoledì 3 dicembre  Giovedì 4 dicembre  Venerdì 5 dicembre  Sabato 6 dicembre

Mensa Tavolucci  Lunedì 1 dicembre  Giovedì 4 dicembre Mensa Serravalle  Martedì 2 dicembre  Mercoledì 3 dicembre

Discount Giorgetti  Venerdì 5 dicembre  Sabato 6 dicembre

COAL Fiorentino  Sabato 6 dicembre

Centro Commerciale Azzurro  Sabato 6 dicembre



ASLEM invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere la Campagna di Natale: un piccolo gesto può diventare parte di una grande storia di solidarietà, di scienza e di vita. Grazie a chiunque vorrà contribuire.



c.s. Aslem