Aslem ricorda Sante Canducci

Ci ha lasciato un pezzo di storia di ASLEM, socio fondatore e professionista di umanità e sensibilità esemplari. ASLEM deve a Sante Canducci un ringraziamento di cuore per aver scelto di donare tempo e competenze alla lotta contro le leucemie e le emopatie maligne, permettendo la nascita di ASLEM e il supporto di tutti i pazienti oncoematologici in attesa di un trapianto di midollo osseo. La carriera professionale del Dott. Canducci è ricca e brillante e ASLEM lo ricorderà con affetto, consapevole del contributo che ha fornito a tutta la comunità sammarinese, come grande Uomo e come ottimo Medico. Sentite condoglianze alla Famiglia.

La Presidente Patrizia Cavalli e il Consiglio Direttivo ASLEM