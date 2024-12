Aslem ringrazia i sostenitori e augura buon Natale

ASLEM, Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne, desidera ringraziare di cuore tutti coloro che, anche in occasione di questa Campagna, hanno scelto di sostenere ASLEM e i suoi progetti. “L’ambizioso progetto di riqualificazione del Reparto di Oncologia e Oncoematologia non sarebbe possibile senza il supporto di tutti i Sammarinesi che ogni anno scelgono i nostri prodotti” afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli "Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa campagna, a partire dai punti vendita dei supermercati e degli enti che hanno accolto i nostri banchetti, i saloni di parrucchieri che da anni ci supportano e le aziende del territorio che hanno scelto le nostre stelle di Natale e i nostri panettoni come doni”.

L’intero ricavato di questa Campagna andrà a sostenere Progetto INSIEME, il cui obiettivo è quello di rendere il Reparto un luogo accogliente e ancora più funzionale per tutti i pazienti e le loro famiglie. “Un ringraziamento di vero cuore va ai nostri volontari, senza i quali sarebbe impossibile procedere con la nostra attività associativa, e a tutti i cittadini che attraverso le loro donazioni ci permettono di essere sempre al fianco di tutti i malati oncologici e oncoematologici della Repubblica” conclude la Presidente Cavalli. La Presidente ASLEM Patrizia Cavalli, unitamente al Consiglio Direttivo, desidera augurare un felice Natale e un sereno anno nuovo.

