ASLEM: ringraziamento ai donatori

Aslem con GRANDE soddisfazione ringrazia per il successo riscontrato presso le scuole superiori e università di san marino e ringrazia tutti i ragazzi che hanno deciso di donare una speranza di vita alle tante persone in attesa di trapianto iscrivendosi al registro donatori di midollo osseo. ASLEM in collaborazione con ADMO continua la sua campagna di reclutamento di tutti i ragazzi di età compresa fra i 18 e 35 anni che vorranno essere iscritti al registro donatori di midollo osseo. Due grandi associazioni con un unico obiettivo: salvare una vita!

Comunicato stampa

Aslem