ASMO ricorda Giancarlo Ghironzi: "Ciao Dottore, grazie di tutto"

L’Associazione Sammarinese Medici Ospedalieri e del Territorio piange la scomparsa del Dott. Giancarlo Ghironzi, figura di grande rilievo e di riferimento della Sanità Sammarinese, esprimendo vicinanza e solidarietà ai suoi famigliari. Tutti noi lo ricordiamo come grande professionista, ma anche come innovatore ed organizzatore che, con incredibile lungimiranza e capacità, ha impegnato tutte le proprie energie e la propria vita per consentire alla Sanità Sammarinese di fare quel salto di qualità fondamentale per inserirla a pieno titolo fra quelle di eccellenza, facendola dialogare con le più importanti realtà Italiane ed Europee. Grazie a lui molti di noi hanno avuto la possibilità di crescere professionalmente, avendo avuto l’opportunità di affiancare e di collaborare con professionisti di fama mondiale presso centri di primaria importanza. Del resto Lui per primo aveva maturato la consapevolezza che la Sanità del futuro si sarebbe giocata su uno scacchiere di respiro molto più ampio di quello dei nostri piccoli confini. Oggi pertanto vogliamo ricordarlo così come è sempre stato, personalità vulcanica ed incontenibile, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuovi progetti, con uno sguardo attento sul mondo che cambiava, sempre in anticipo sulle novità, severo ma nello stesso tempo goliardico, amante della convivialità, della buona cucina e del buon vino, del quale tra l’altro era un grande conoscitore. Ciao Dottore, grazie di tutto, cercheremo di trasmettere ai giovani che non ti hanno conosciuto quello che tu hai trasmesso a noi, affinchè nessuno dei tuoi sforzi vada perduto.

c.s. ASMO